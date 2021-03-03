‘Aşılama işlemi hızlanmalı’

HALİ hazırda Berlin’de 6 ayrı merkezde devam eden aşılama çalışmalarının korona vakalarındaki artışı durdurmak için yeterli olmadığına dikkati çeken Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller (SPD), ev doktorlarının muayenehanelerinde de korona aşısı yapılmaya başlanmasını istedi. Sağlık Bakanlığı’na bu konudaki taleplerini ilettiklerini kaydeden Müller, salgının önüne geçebilmek için aşı düzenlemesinde değişikliğe gidilmesi gerektiğini ve bu uygulamanın tüm Almanya’da hızla hayata geçmesinin önemine dikkati çekti. Berlin’de pilot proje başlangıcı seçilerek 120 muayenehanenin aşılamaya hazırlandığı bildirilirken, ikinci etapta 500 kadar muayenehanenin aşılama sürecine dahil edilmesi bekleniyor.