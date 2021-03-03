‘Aşılama işlemi hızlanmalı’
Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının bugün yapacağı toplantıda nisan ayındaki paskalya tatiline kadar akraba ziyaretlerine sınırlamanın devam edeceği tahmin edilirken, bu süre içinde aşı çalışmalarına hız verilmesi de gündem maddeleri arasında yer alıyor.
HALİ hazırda Berlin’de 6 ayrı merkezde devam eden aşılama çalışmalarının korona vakalarındaki artışı durdurmak için yeterli olmadığına dikkati çeken Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller (SPD), ev doktorlarının muayenehanelerinde de korona aşısı yapılmaya başlanmasını istedi. Sağlık Bakanlığı’na bu konudaki taleplerini ilettiklerini kaydeden Müller, salgının önüne geçebilmek için aşı düzenlemesinde değişikliğe gidilmesi gerektiğini ve bu uygulamanın tüm Almanya’da hızla hayata geçmesinin önemine dikkati çekti. Berlin’de pilot proje başlangıcı seçilerek 120 muayenehanenin aşılamaya hazırlandığı bildirilirken, ikinci etapta 500 kadar muayenehanenin aşılama sürecine dahil edilmesi bekleniyor.