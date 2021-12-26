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Aşılama hedefi için süre uzatıldı

#Almanya#Aşılama#Karl Lauterbach
Aşılama hedefi için süre uzatıldı

Almanya’da sonbahar aylarından itibaren artan koronavirüs vaka sayılarıyla birlikte yeniden ülke çapında aşı kampanyası başlatan federal hükmet, hedefine ulaşmak için süreyi uzattı. Daha önce 7 Ocak 2022’ye kadar yüzde 80 aşılama hedefleyen hükümet, bu orana ulaşmak için süreyi ocak ayı sonuna erteledi.

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FEDERAL hükümet ve eyaletler 7 Ocak’ta yapılacak korona zirvesinde aşı kampanyasıyla ilgili de değerlendirmede bulunacak. Almanya’da aktüel olarak yaklaşık 61.4 milyon kişi en az bir doz aşı oldu. Bu da nüfusun yaklaşık yüzde 73.8’ini kapsıyor. Yüzde 80 hedefe ulaşılması için 5 milyon kişinin daha aşı olması gerekiyor. Birçok büyük şehirde Noel tatili ve yaklaşan yılbaşı tatili nedeniyle aşı merkezleri ve muayenehaneler kapalı olduğu için aşılama sayıları düştü. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, Noel arifesinde aşı korunmasını yenilemek için yapılan 51 bin güçlendirici üçüncü aşılar da dahil olmak üzere yaklaşık 67 bin aşı yapıldı.

AŞI ZORUNLULUĞU MECLİS’E GELİYOR
Daha yüksek bir aşılama oranı elde etmek için siyasetin gündemini yeni yılla birlikte genel bir aşı zorunluluğu tartışması meşgul edecek. SPD milletvekili Dirk Wiese Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, ocak ayı başında Federal Meclis’te zorunlu aşı konusunda ilk tartışmanın yapılacağını söyledi. Yasal olarak güvenli bir düzenlemenin sağlanması için hukuksal açıdan bazı kolay olmayan ayrıntıların ortaya çıktığı ve bunların tartışılması gerektiği belirtildi. Özellikle bir kişinin yasal olarak aşı statüsünü ne zaman kaybedeceği ve tazelemenin gerekli olup olmadığı durumların açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder de Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, zorunlu aşıların toplumdaki bölünmeyi derinleştirmekten çok sorunun üstesinden geleceğini söyledi. Söder, “Birçok insan aşı olmanın o kadar da kötü olmadığını görecektir. Aşı, tam aksine korur ve özgürlükleri artırır” dedi.

Aşılama hedefi için süre uzatıldı
Sağlık Bakanı Karl Lauterbach

KARNAVALCILARDAN TEPKİ
Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da Noel ve yılbaşı tatilinden sonra vaka sayısında artış beklediğini söyledi. Özellikle Omikron varyantındaki hızlı artışa dikkati çeken Lauterbach’ın, şubat ayında yapılan geleneksel Köln Karnavalı’nın yaz aylarına ertelenmesini istemesi ise tartışmalara neden oldu. Karnavalın yaz aylarına ertelenmesiyle ilgili açıklamaların ardından Kölnlü karnavalcılar kamuoyuna açık bir mektup yazarak Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ı sert bir şekilde eleştirdi. Bakanın televizyonlardaki siyasi talk-şov modundan çıkması gerektiğini belirten Köln Karnaval Festivali Komitesi Başkanı Christoph Kuckelkorn, yazdığı mektupta “Bir Rheinlandlı olarak karnaval hakkında ne kadar az şey biliyor olmanız çok yazık. Aksi takdirde karnaval etkinliklerinin yaza ertelenmesini kamuoyu önünde istemezdiniz” diyerek Rheinland’da doğan Lauterbach’ı eleştirdi.

 

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#Almanya#Aşılama#Karl Lauterbach

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