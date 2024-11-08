‘Asıl efsane, Gazze’nin çocukları’

Haberin Devamı

BAMBİ Ödülleri, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği gecede, Kevin Costner, Bryan Adams, Robbie Williams, Toni Kroos gibi ünlü isimler de yer aldı. Yapımcılığını Ceylan Yıldırım’ın üstlendiği ve Amazon Prime’da gösterildiği 100’ün üzerindeki ülkede reytinglerde bir numara olan gençlik dizisi ‘Maxton Hall’, ‘Yılın En İyi Dizisi’ seçildi. ‘Maxton Hall’ geçen ay da ‘Blaue Panther’ ödülüne layık görülmüştü. Rap’çi Shirin David de hızla yükselen kariyeriyle ‘Altın Bambi’ ödülüne layık görülenler arasında yer aldı.

Haberin Devamı

Gecede aynı zamanda politik mesajlar verildi. ‘Efsane’ kategorisinde ödüle layık görülen sanatçı Bryan Adams’ın sözleri geceye damga vurdu. Adams, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, “Benim için efsane olanlar Gazze’nin çocukları” diyerek ödül için teşekkür etti. 65 yaşındaki sanatçı, ‘Heaven’ şarkısını seslendirirken, Almanya ile uzun yıllara dayanan bir aşk ilişkisi olduğunu dile getirdi.

‘13 YAŞIMDAN BERİ HAYRANIYIM’

Robbie Williams, 2013 ve 2016’dan sonra üçüncü kez Bambi ödülünü alarak Almanya’daki hayranlarına teşekkür etti. Almanya’nın her zaman kalbinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan sanatçı, DNA testinde yüzde 8 Alman çıktığını da esprili bir dille paylaştı. Öte yandan futbol tutkunu olan Williams, ‘Spor’ kategorisindeki Bambi ödülünü eski Alman milli futbolcu Toni Kroos’a verdi. Williams, Kroos’un kazandığı 34 şampiyonluk kupasını sıralayarak onun futbol oyununu ‘büyüleyici’ olarak nitelendirdi ve alçakgönüllü, zeki bir sporcu olarak övdü. Kroos ise 13 yaşındayken Robbie Williams’ın İngiltere’deki ünlü ‘Live at Knebworth’ konserine katıldığını ve o zamandan beri hayranı olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Kevin Costner, Oscar ödüllü bir aktör olarak Almanya’daki etkinliklerden duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Bu geceyi asla unutmayacağım” diyen Costner, ‘En İyi Uluslararası Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Daha ciddi ve duygusal anlar ise Lars Eidinger’in ‘Sterben’ filmindeki performansıyla ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü almasıyla yaşandı. Eidinger, dünya genelindeki savaşlar ve değişimlerle dolu siyasi ortamı değerlendirerek, böyle zamanlarda kutlama yapmanın doğru olup olmadığını sorguladı.

DAVID’DEN DUYGUSAL TEŞEKKÜR

‘Bauch, Beine, Po’ şarkısıyla yılın hitlerinden birine imza atan rap’çi Shirin David, sahnede alışılmadık derecede duygusal anlar yaşadı. Seyirci karşısında her zaman çok heyecanlandığını söyleyen David, annesine ithaf ettiği ödül konuşmasında mizahi bir dille teşekkür etti. Annesinin her zaman arkasında olduğunu belirterek, “Eğer Botticelli Venüs’ü resmedebiliyorsa, ben de bir simit ile poz verebilirim” diyerek salonu kahkahalara boğdu.

Haberin Devamı

‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü, ‘Fack ju Göhte’ serisinin devam filmi ‘Chantal im Märchenland’ ile Jella Haase’ye verildi. Haase, cesur ve uyumsuz olmayı, iyiliğe inanmayı on yılı aşkın süredir canlandırdığı ‘Chantal’ karakterinden öğrendiğini söyledi.

Gecenin en duygusal anlarından biri de Nazi toplama kamplarından sağ kurtulan 103 yaşındaki Margot Friedländer’ın sahneye çıkışı oldu. Tüm konukların ayakta alkışladığı Friedländer, “İnsan olun!” mesajıyla herkese dokundu ve ödülünü gülümseyerek kucakladı. Friedländer’in unutulmaz sözleri gecenin sonuna damga vurdu: “Hıristiyan, Müslüman veya Yahudi kanı yoktur. Sadece insan kanı vardır.”