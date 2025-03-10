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AVRUPALI Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (ASİDER) geleneksel iftar programını, Langenfeld kentinde bulunan Avrasya Event salonunda gerçekleştirdi. Türkiye’den de belediye başkanları ve milletvekilleri davetli olarak iftarda yer aldı. Programa T.C. Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Bremen Üniversitesinden Prof. Dr. Yaşar Uygun, Avrupa Laleler Kulubü Baṣkanı Yüksel Aslan, Ahlen Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Ulusoy, Oer-Erkenschwick Belediye Başkanı Carsten Wewers, Alman Yeṣiller Partisi eski NRW Eyalet milletvekili Arif Ünal, Türkiye’den Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Sinop Ak Parti milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop CHP milletvekili Barış Karadeniz ve Küçükçekmece Sinopspor Başkanvekili Adil Yıldız katıldı.

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‘GÜҪLÜ BİR İLETİṢİM AĞIMIZ VAR’

İftar programının aҫılıṣ konuṣmasını ASİDER Baṣkanı Ali Ҫalıṣkan yaptı. Avrupa genelinde iṣ dünyasından sanatҫısına, sporcusa kadar yaklaṣık 250 bin Sinoplu olduğunu ifade eden Çalışkan, derneklerinin Avrupa ҫapında örgütlenmiş bir ҫatı derneği olarak diğer yöresel derneklerden ayrıldığını vurguladı. Ҫalıṣkan geleneksel iftar yemeklerinde amaҫlarının, sadece iftar değil, bu vesileyle Türkiye’den, Almanya’nın ҫeṣitli bölgelerinden gelen Sinopluları bir araya getirmek, kaynaṣtırmak olduğunu söyledi. Güҫlü bir iletiṣim ağı oluṣturduklarına dikkat ҫeken Ҫalıṣkan, “Bu ağı daha da güҫlendirmek ve Avrupalı Sinoplular araṣındaki bağı canlı tutmak istiyoruz. İnṣallah bizden sonraki arkadaṣlar da bunu sürdürürler” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Essen Baṣkonsolosu Taylan Özgür Aydın’ın selamlama ve teṣekkür konuṣmasının ardından, Sinop Ak Parti milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop CHP milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Küçükçekmece Sinopspor Başkanvekili Adil Yıldız da kısa birer konuṣma yaptı.

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ҪİFTE VATANDAṢLIĞA BAṢVURUDA SIKINTILI SÜREҪ

Programda gazeteciler özellikle, davetliler arasında bulunan Ak Parti ve CHP milletvekillerine Almanya’da yaṣayan Türklerin, Almanya’nın seҫim bölgesi olması, yüksek askerlik bedelleri, yeniden Türk vatandaṣlığının kazanılması sürecinde mavi kartlı vatandaṣların yaṣadıkları sıkıntılar gibi sorular sordular. İlk olarak, 5901 sayılı kanun hükmünce, Türk vatandaşlığından ҫıkan ve mavi kart alanların, yeniden T.C. vatandaṣlığını kazanmak iҫin baṣvurduklarında süreҫle ilgili yaṣadıkları akıl almaz engellemelerin ve mağduriyet yaratan uzun bekleme/onay sürelerinin sebepleri soruldu. Yine ҫifte vatandaşlık çerçevesinde gelen diğer bir soru ise, özellikle erkeklerin ҫifte vatandaşlığa geҫmesinde önemli ölҫüde caydırıcı olan 6 bin 700 Euro’luk askerlik harcının indirilip indirilmeyeceği yönündeydi. Ayrıca genç yaṣlı demeden askerlik yükümlülüğü olandan da olmayandan da (yaṣtan dolayı) aynı şekilde harҫ istenmesinin kafalarda soru işareti bıraktığı ifade edilirken, milletvekillerinden bu sorunların cumhurbaşkanına iletilmesi istendi.

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‘ÇOK ÖNEMLİ VE KIYMETLİ BULUYORUZ’

Sinop Ak Parti milletvekili Dr. Nazım Maviş ҫifte vatandaṣlık ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Almanya tarafından ҫifte vatandaşlık hakkının tanınmış olması ҫok önemli kıymetli buluyoruz. Türkler adına ҫok önemli bir kazanım olarak görüyoruz, yetkililere de teşekkür ediyoruz. Bu bizim hükümet olarak sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemsediğimiz desteklediğimiz bir mesele. Almanya’da yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımızın burada gücünü artıracak bir süreҫ olması bakımından bununla ilgili Türkiye’de karşılaşılan zorlukların giderilmesi konusunda ebetteki biz üzerimize düşeni severek ve fazlasıyla yaparız. Vatandaşlık süreçleri iҫiṣleri bakanlığı tarafından takip edildiği iҫin, ben özellikle iҫiṣleri bakanımızla bu konuyu görüşürüm. Çünkü biz bu konuyu önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Burada 60’lı yıllardan bu yana Almanya’ya göҫ eden Türklerin artık, 4.-5. nesil çocukları var onların Alman arkadaşları var. Çift dilliler buranın kültürüyle yetişiyorlar, ailelerinden gelen kendi kültürlerini de yaşatıyorlar. Çift kültürlüler, ҫifte vatandaş oluyorlar, bu aҫıdan ben kıymetli görüyorum. Biz, Türkiye ne kadar güçlü olursa, burada sizin gücünüzün artacağını bildiğimiz gibi, burada siz ne kadar güҫlü olursanız ki, vatandaṣ olduğunuzda sosyal, siyasal, ekonomik hayata katılımınız da ҫok daha kolay oluyor. Bunu desteklemek iҫin biz de elimizden geleni yapacağız.”

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‘TÜRKİYE’DE İLK ARAŞTIRACAĞIM KONU’

Sinop CHP milletvekili Barış ise “Ben Almanya’dan Türkiye’ye döndüğümde Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın bu konularla ilgili sorunları var diye bir çalışma başlatırız diye düşünüyorum. Bizim Türkiye’de yaşayan siyasetçiler olarak buraya da yaşayan vatandaşlarımızın sorularını çözme sorumluluğumuz var. Ben de kendime şu saatten sonra yeni bir sorumluluk daha yüklüyorum ve bu konular, Türkiye’ye gittiğimde ilk araştıracağım konuların başında geliyor. Burada yaşayan mavi kartlı vatandaşlarımız bu sorunu yaşıyorsa, demek ki, bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı çözmek için ben bu konuyu, ilk başta kendi partililerimle, dış ilişkiden sorumlu genel başkan yardımcımızdan başlayıp süreci yöneten bütün arkadaşlara iletip, vatandaşlarımızın sorununu çözmek için meclisin gündemine getirebiliriz. Askerlik bedeliyle ilgili de ciddi bir rakam, gündemde olan çok yüklü bir miktar var. Burada yaşayan vatandaşlarımızın bundan dolayı Türkiye vatandaşlığını almama gibi hatta sadece Alman vatandaşı olarak kalıp bir kuṣak sonra Türkiye ile hiçbir ilişkisi olmayacağı bir döneme giriliyor. Onun için bu rakamın düşük tutulması lazım ve burada yetişen vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda askerlik ücretlerini düşürülüp bu vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması lazım. Buraya geldiğimiz ilk günden beri bu konuların hepsi bana iletildi. Ben de Türkiye’ye gittiğimde bu sorunu ileteceğim doğru anlatıldığı takdirde sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü bizim, ne kadar yurt dışında yaşasak da, ne kadar dünyanın farklı ülkelerinde yaşasak da, kendini Türk olarak hisseden, kendini Türkiye’ye ait hisseden insanlarımızın sorunları çözme sorumluluğumuz var.”

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‘BU PARTİ SORUNLARI ҪÖZEMEYECEKTİR’

Program konukları arasında olan Yeṣiller eski milletvekili Arif Ünal ise 23 Ṣubat seҫim sonuҫlarını değerlendirdi: “Seҫim sonuҫları ҫok endişe verici oldu. AfD denen ırkҫı olduğu tespit edilmiṣ bir parti Almanya’da ilk defa ikinci parti durumuna geldi. Doğu eyaletlerinde birinci parti durumuna geldi. Irkҫı bir partinin bu kadar göҫ alması biz gömenleri endişeye düşürdü. Bunun en vahim taraflarından biri de göҫmen kökenli insanların da bu partiye oy vermeleri oldu. Bunun da arkasında aslında ‘burada bizim rahatımız iyiydi, mülteciler geldi huzurumuz bozuldu’ düşüncesi var. Bu parti onlara karşı olduğu iҫin ona oy veriyorlar. Ama bu büyük bir yanılgı. Bugün mültecilere karşı olan İslam düşmanı, Türk düṣmanı, yabancı düşmanı ver ırkçı bir parti olduğu iҫin bunun altında hepimiz mağdur olacağız. Onun iҫin çevrenizdeki insanlara lütfen anlatın. Bu parti ülkedeki hiҫbir sorunu çözemeyecektir. Onların yaptığı sadece insanlar arasında düşmanlık tohumları ekerek, ‘problemlerin sebebi güya göҫmenlerdir diye’ bizi hedef göstermesinin ötesinde hiçbir sorunu çözmeyecektir.”

Program sonunda konuklarla davetlilerle birlikte büyük bir bir tartıṣma ҫemberi oluşturuldu ve vatandaşlar sorunlarını- sorularını konuşmacılara ilettiler.