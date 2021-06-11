Aşıdan başka çare yok

BAŞBAKAN Söder, Belediye Başkanı König, Başkonsolos Deniz ve Kuzey Bavyera DİTİB Başkanı Aslan birer konuşma yaptı. İlk söz alan König, konuşmasına “Aşı, aşı, aşı” diye başladı. “Çünkü başka çaremiz yok” diyen König, “DİTİB ile ortak çalışmayı yaptık ki, daha geniş kitlelere ulaşalım. Başka alternatifimiz yok. Ben de koronavirüse yakalanmış biri olarak camideki ilk aşıyı ben olacağım” dedi. Dünya genelinde 3.5 milyon insanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Başkonsolos Deniz de, Almanya’da hayatını kaybedenlerin sayısının ise 90 bine ulaştığını vurguladı. Sadece Kuzey Bavyera’da 138 Türkiye kökenli vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Deniz, Dünya Sağlık Örgütü’nün onay verdiği tüm aşıların yaptırılması gerektiğini söyledi. ÖNLEMLER SAYESİNDE GEVŞEME OLDU

Bavyera Başbakanı Markus Söder ise, alınan önlemler sayesinde yasakların gevşetildiğini vurguladı: “Aşı olmak çok önemli, bundan başka çare yok. Hangi aşının olması önemli değil. Ancak bazen aşı bulmakta zorlanıyoruz. Amerika bize yarım milyon aşı verecekti. Önce verilen sözlerin tutulması gerekiyor. Toplumun bazı katmanları aşıdan korkuyor. Bunu yenmek için değişik yerlere gidiyoruz. Şimdi de DİTİB ile iş birliği yaptık. Daha sonra kültür derneklerine gideceğiz.” DİTİB Kuzey Bavyera Başkanı Hasan da, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti belirterek “Salgın sadece sağlık, siyasi, sosyal ve ekonomik bir meydan okuma değil, aynı zamanda tüm dinlerin inananları da bu pandemiden mağdur oldu” dedi. Konuşmaların ardından caminin konferans salonuna geçildi ve burada ilk aşıyı Belediye Başkanı Marcus König oldu. König’e aşıyı Dr. Ferhan Şule Kabak yaptı. İkinci aşıyı ise Nurnberg Belediyesi Uyum Meclisi Başkanı İlhan Postaloğlu yaptırdı. Camideki aşı kampanyası için 500 doz Johonson&Johnson aşısı tahsis edildi. Kayıt olan 500 kişi sırayla içeri alınarak önce masalarda bilgilendirildi. Daha sonra aşıları yapıldı.