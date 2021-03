‘Aşıda telif hakkı kaldırılsın’

ARALARINDA Attac Almanya, Medico International, European Center for Constitutional and Human Rights ve Demokratik Eczacılar Birliği gibi birçok sivil toplum örgütünün yer aldığı inisiyatif tarafından salgın döneminde telif kurallarının askıya alınması için Almanya Ekonomi Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler, üzerinde ‘Şirketlerin çıkarları yerine küresel dayanışma’, ‘Patentler öldürür, herkes için aşı’, ‘Aşılar herkese aittir, her yerde’, ‘Dayanışma’ ve ‘Şirketlerin çıkarları öldürür’ yazan döviz ve pankartlar taşıdı. Burada yapılan konuşmalarda Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) bugün 100’den fazla ülkenin talebiyle Kovid-19 aşılarıyla ile ilgili telif kurallarının askıya alınması yönünde bir toplantı gerçekleştirileceğine işaret edilerek, Almanya, Avrupa ve diğer sanayi ülkelerinin bu kuralların askıya alınmasına karşı çıktığı aktarıldı. ‘BU BÖYLE OLMAZ’

Gösteriye katılan ‘Ende Gelaende’ adlı derneğin sözcüsü Kim Solievna, şunları söyledi: “Bu (Kovid-19 salgını) küresel bir kriz ve buna küresel bir cevap vermemiz lazım. Şimdi aşıların dünyada adil bir şekilde dağıtılmasına ihtiyacımız var. Şu anki durumda sanayi ülkeleri aşıların büyük bir bölümünü güvence altına aldı ve dünyanın güneyindeki ülkelerde geniş kapsamlı aşılama en erken 2023’te başlaması bekleniyor. Bu böyle olmaz. Adil ve dayanışma içinde bir dağıtıma ihtiyacımız var.”

Solievna, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’in, Dünya Ticeret Örgütü’ndeki müzakerelerde Almanya’yı temsil ettiğine işaret ederek, “Biz Altmaier’den aşının adil dağıtımının sağlanması ve aşıların başka ülkelerde üretilmesine imkân verilmesi için telif kurallarının askıya alınması yönünde çaba harcamasını istiyoruz” dedi.