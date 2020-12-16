‘Aşıda tam bir şeffaflık hedefliyoruz’

ARD televizyon kanalının ‘Günün Konuları’ adlı haber programına konuşan Sağlık Bakanı Jens Spahn, bugünden itibaren aşı merkezlerinin de hazır olduğunu ve ilk etapta 400 bin aşı dozunun geleceğini açıkladı. Spahn, neden acil aşı izni yerine Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) olağan izni beklendiği sorusuna, şu cevabı verdi: “Aşı için her şeyden en önemlisi güven. Sağlıklı insanlar da aşı olacak. İnsanlar aşıya nasıl izin verildiğine bakacaklar. Apar topar mı yoksa iyice incelendikten sonra olağan bir izin kararı mı? Güven için bu önemli. Salgını kontrol altına alabilmemiz için belirli bir kotaya ihtiyacımız var. Çok insanın aşıya katılması lazım. Biz ayrıca aşı olanların bir aplikasyon üzerinden yan etkilerini hemen bildirmelerini sağlayacağız. Tam bir şeffaflık hedefliyoruz.” NEDEN ACİL İZİN ALINMADI

Almanya, ulusal acil izinde aşıda ters bir durum yaşanması durumunda devletlerin, olağan aşı izninde ise aşıyı üreten şirketlerin sorumlu olması gerekçesiyle İngiltere, ABD ve Kanada’nın aksine ulusal izin kararı yerine niçin EMA’nın uzun süren kararını bekledi. FDP lideri Christian Lindner salgının bir ölüm kalım meselesi olduğunu ve bu nedenle aşıyla ilgili kararı Meclis’in vermesi gerektiğini söyledi. Lindner “Bunun için bir aşı yasası öneriyoruz” dedi ve aşı yasasında kimlere öncelik tanınacağının yasal olarak belirlenmesini istedi. Daimi Aşı Komisyonu’nun önerisine göre ilk sırada 80 yaş üzeri ile huzur ve bakımevlerinde kalanlar olacak. Yeşiller ise aşı için çok sayıda insanın hazır olması gerektiğini söyledi.