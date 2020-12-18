Aşıda öncelik 80 yaş üstünün!

ALMANYA, AB ülkeleriyle birlikte 27 Aralık’ta koronaya karşı aşıyı başlatmayı planlıyor. Kime ne zaman sıra geleceğini belirleyen aşı genelgesini imzalayan Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Biz önce özellikle korunması gerekenlerden başlayacağız. Koronadan ölen her iki kişiden biri 80 yaş üzeri. Zayıfları korumak bizim aşı kampanyamızın ilk hedefi” dedi. Bakan Spahn aşıda önceliğin 80 yaş üzeri ve huzurevi sakinleri olacağını ve eyaletelerin aşılamaya ilk önce huzurevlerinden başlanacağını açıkladı. Spahn, virüsün bulaşma riski yüksek olan acil servis ve korona hastaları bölümünde çalışan sağlık personelinin de birinci öncelikli grup arasında geldiğini belirtti ve birinci grubu aşılamanın en az bir ile iki ay süreceğini açıkladı.

DİĞERLERİNDEN SABIR DİLEDİ

Aşının başlangıçta sınırlı sayıda olacağına işaret eden Bakan Spahn, “Bu nedenle kış uzun sürecek. Bu virüsle uzun süre daha yaşamak zorundayız” diyerek, maske, sosyal mesafe ve temas kurallarının devam edeceğini uyardı. Birinci grup aşılandıktan sonra adım adım aşıyı genişleteceklerini belirten Bakan Spahn, ilk grubun dışında kalan “Tüm herkesten sabır diliyorum” diye konuştu. Spahn, “27, 28 Aralık tarihinde hemen herkesin aşı için randevu almaya kalkışmaması çok önemli. Sizlerden size de sıra gelinceye kadar beklemenizi rica ediyorum” dedi ve karşılıklı dayanışmaya çağırdı. İkinci grupta 70-80 yaş arası, demans hastaları, zihinsel engelliler ve bakıcıların gelmesi planlanıyor. Bu grubun aşılanmasına nisan ayında başlanacağı, temmuz ayına kadar süreceği bekleniyor.