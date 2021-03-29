‘Aşıda başarılıyız’ tweet’i alay konusu oldu

BUNUN nedeni ise Federal Meclis’teki CDU/CSU grubunun Twitter hesabından yaptığı ve sanki Almanya’da aşılamada her şey yolunda gibi gösterilmeye çalışılan paylaşım. “Almanya, Kovid-19’la mücadeledeki aşı kampanyası nedeniyle eleştiriliyor. Haklı bir eleştiri mi? Kesinlikle değil” denilerek ülkelerin aşı grafiği verildi. Ancak, CDU/CSU grubunun yaptığı paylaşımda tıpkı Almanya gibi aşılama konusunda geri kalan Fransa ve diğer AB ülkeleri kıyaslandı. Böyle bir grafikte Almanya’nın aşılamada başarılı olduğu iddia edildi. Ancak İngiltere, ABD ve İsrail gibi aşılamada yüzde 50’ye varan ülkelerden hiç bahsedilmedi.

CDU/CSU’nun bu paylaşımına sosyal medyada hem eleştiriler yapıldı hem de alay konusu oldu. Bir takipçi, CDU/CSU’nun yaptığı grafiğin altına “İnsanları aptal yerine koymanın ve yalanın eğrisi” eleştirisinde bulundu. Komedyen yazar Micky Beisenherz ise “Boris Becker, Bangladeş’teki bir terziye göre çok zengindir” diye alay etti. Sosyal medyada yapılan eleştiriler sonrası CDU/CSU grubu yeni bir paylaşım yaparak özür diledi. Yapılan paylaşımda “Dünkü aşılamayla ilgili paylaşımımız çok uygun değildi. Standartlarımızın altındaydı. Özür diliyoruz” denildi.