Aşı zorunluluğuyla ilgili maraton başlıyor

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AŞININ Almanya genelinde zorunlu olması bir süredir en çok tartışılan konulardan biri. Hükümeti oluşturan üç partinin 7 milletvekili, bununla ilgili bir taslak hazırladı. Yarın Federal Meclis oturumunda görüşülecek taslağa göre, 18 yaş üzeri herkese aşı zorunluluğu getirilecek, olmayanlar ise para cezasına çarptırılacak. Taslak Federal Meclis’te oylanırken, Başbakan Olaf Scholz’un daha önce belirttiği gibi SPD’de partinin ortak meclis grup kararı olmayacak. Milletvekilleri kendi kararları doğrultusunda yasa hakkında karar verecek. Yarın yapılacak oturumda yasa hakkında görüşler belirtilecek ancak oylama yapılmayacak. Aşı zorunluluğuyla ilgili yasanın mart ayında Meclis’te oylanması bekleniyor.

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FARKLI TASLAKLAR DA VAR

Bu konuda farklı görüşlerin yer aldığı iktidarın küçük ortağı FDP’de ise bir başka yasa taslağı hazırlanıyor. FDP milletvekili Andrew Ullman’nın üzerinde çalıştığı taslak İtalya ve Yunanistan’da olduğu gibi 50 yaş üstü ve ağır kronik hastalığı bulunanlara aşı zorunluluğu getirilmesini öngörüyor. Ullman’ın hazırladığı önergeye FDP’li Federal Adalet Bakanı Marco Busschmann da sıcak bakıyor. FDP Genel Başkanı Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin de yer aldığı 31 FDP ve 2 CDU’lu milletvekili de aşı zorunluluğuna karşı farklı bir tasarı hazırladı. Ocak ayı başında tamamlanan ve tanıtılan taslakta, aşı zorunluluğu yerine ‘2G Plus’ kuralı ve benzeri tedbirlerle salgınla mücadele edilmesi öngörülüyor. Aşı zorunluluğuna karşı olan milletvekilleri, karar verici siyasilerin uzun süre koronavirüs aşısının zorunlu olmayacağı yönünde söz verdiğini ve bu sözün tutulmaması durumunda toplumda siyasete karşı güvensizlik olacağı uyarısında bulunuyor.

KUBICKI NEDEN KARŞI ÇIKIYOR’

Ancak aşı zorunluluğuna karşı olan milletvekillerinin tek argümanları bu değil. Kubicki’nin başını çektiği grup tıbbi argümanlarla da zorunlu aşıya karşı çıkıyor. Buna göre; koronavirüs aşısının, zorunlu olan kızamık aşısıyla kıyaslanamayacağı belirtiliyor. Kızamıkta yüzde 95 aşılama olması durumunda sürü bağışıklığının sağlanacağı kesin olarak bilinirken, koronavirüse karşı geliştirilen aşının ne kadar oranda gerçekleşmesi durumunda sürü bağışıklığı sağlanacağı konusunda net veri bulunmadığına dikkat çekiliyor. Ayrıca, koronavirüsün kolay bir şekilde hayvanlara bulaşabileceği ve yeni varyantları çıkabileceği için tamamen ortadan kaldırılmasının zaten mümkün olmadığı vurgulanıyor. Bir başka argüman olarak ise koronavirüs aşısının kızamık veya çiçek hastalığında olduğu gibi ne kadar koruyucu özelliği olduğunun henüz kesin bilinmediği ifade ediliyor.

Federal hükümet aşı zorunluğuyla ilgili oylamanın en geç mart ayı sonuna kadar Meclis’te yapılmasını istiyor. Bununla ilgili hazırlanan yasa tasarılarının da bu tarihe kadar oylanması için 11 Şubat’a kadar Meclis Başkanlığı’na iletilmesi gerekiyor. 14 Şubat’tan itibaren ise tasarıyla ilgili komisyonlarda görüşmelerin yapılıp Meclis’e gelmesi bekleniyor. Yasa, mart ayında Federal Meclis’ten onay alırsa 8 Nisan’da Eyaletler Meclisi’nde oylanacak. Ancak önergelerin Meclis’e gelmesi durumunda hangisinin daha fazla şansı bulunduğu konusu ise açık. Birçok partide milletvekillerinin meclis grubu kararı olmadan karar verme özgürlüğü bulunduğu için siyasilerin seçmenlerini dikkate alarak karar verecekleri belirtiliyor. CDU/CSU da genel itibariyle aşı zorunluluğuna destek veriyor. Ancak CDU’lu bazı milletvekillerinin aşının zorunlu olması durumunda bunun veri tabanında kaydedilmesini istediği biliniyor. İktidar partileri ise buna karşı çıkıyor.Bu konuda CDU da henüz kesin bir karar almazken, Birlik Partileri’nden kaç milletvekilinin hükümetin aşı zorunluluğu yasa tasarısını destekleyeceği ise çok açık. Aynı şekilde Sol Parti de bu konuda bölünmüş durumda. Aralarında Sahra Wagenknecht’in de bulunduğu partinin bazı önemli isimleri, aşı zorunluluğuna kesin karşı çıkarken, bazı milletvekillerinin ise zorunlu aşıyı desteklediği kaydedildi. Aşı zorunluluğuna kesin karşı olan tek parti ise aşırı sağcı parti AfD oldu. AfD, aşı zorunluluğuna karşı kendi önergesini hazırlıyor.