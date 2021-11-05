Aşı zorunluluğu yine gündemde

Haberin Devamı

KORONAYLA ilgili olarak çok geniş çaplı yapılan ankette Alman halkının artan vaka sayıları nedeniyle endişe duyduğu tespit edildi. Ancak katılımcılar kendilerinden çok, çocuk ve yaşlıların hastalığa yakalanmasından endişe duyduklarını belirtti. Ankete katılanların yüzde 57’si çocukların, yüzde 62’si ise yaşlıların korona yakalanma riskinden endişe ettiklerini ifade etti. Ankette, korona salgını nedeniyle kısıtlamaların yeniden geleceğinden endişe edenlerin oranı yüzde 57, sağlık sisteminin sınırlarının zorlanacağı endişesi taşıyanların oranı da yüzde 62 oldu.

YÜZDE 57’Sİ ZORUNLU OLMASINDAN YANA

Araştırmada aşı zorunluluğuyla ilgili de ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Ağustos ayında yapılan ankette halkın büyük çoğunluğu aşı zorunluluğuna karşı olurken, son yapılan ankete durum değişti. Ankete katılanların yüzde 57’si korona aşısının zorunlu olmasından yana görüş belirtti. Ağustos ayında ise aşı zorunluluğu isteyenlerin oranı yüzde 46 olarak belirlenmişti. Ankete katılanların yaklaşık yarısı da korona salgınına karşı alınan tedbirleri doğru bulduğunu belirtti.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Almanya’da korana vaka sayıları da hızla artmaya devem ediyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre Almanya genelindeki insidans değeri korona salgınında üçüncü dalgadaki seviyeyi aştı. RKI verilerine göre haftalık insidans değeri ortalaması Almanya genelinde 169.9 oldu. Almanya genelinde son 24 saatte 37 bin 120 yeni korona vakası görüldü. Son 24 saatte ise 154 kişi koronaya bağlı olarak yaşamını yitirdi. Salgının ortaya çıkmasından bu yana toplam 4 milyon 709 bin 488 vaka istatistiklere geçti.