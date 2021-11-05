Aşı zorunluluğu yine gündemde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Bakan Özerden ara tatil açıklamasıBakan Özer'den ara tatil açıklaması!#Ara Tatil
3600 ek göstergede önemli gelişme Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması3600 ek göstergede önemli gelişme! Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması#Asgari Ücret
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
Flaş Türkiye yorumu: Şoklara uyum sağladı, büyümeyi başardıFlaş Türkiye yorumu: Şoklara uyum sağladı, büyümeyi başardı#Türkiye Ekonomisi
2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...#Zincir Marketler
Beykozda korkunç kaza Otomobilin üzerine devrildi...Beykoz'da korkunç kaza! Otomobilin üzerine devrildi...#Trafik
Dünya onu konuşuyor... Salgını ortaya çıkardı Sonrası felaket...Dünya onu konuşuyor... Salgını ortaya çıkardı! Sonrası felaket... #Koronavirüs
İzmirde mezardan çıktı 2 bin 500 yıllık hüzün...İzmir'de mezardan çıktı! 2 bin 500 yıllık hüzün...#İzmir
Sosyal medyada üniformanla fotoğraf paylaş akımı MSB harekete geçtiSosyal medyada 'üniformanla fotoğraf paylaş' akımı! MSB harekete geçti#MSB
Maç sonu sözleri olay olmuştu Açıklama yaptı: Art niyetli...Maç sonu sözleri olay olmuştu! Açıklama yaptı: Art niyetli...#Fenerbahçe
Resmen turist akınına uğradı Otellerde doluluk oranı yüzde 90ı aştıResmen turist akınına uğradı! Otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı aştı#Mardin
Hollywoodun en karanlık sırrı: Tacizciyi yıllar sonra ifşa ettiHollywood'un en karanlık sırrı: Tacizciyi yıllar sonra ifşa etti#Natalie Wood
Yıl 2008... Abimin arşivindenYıl 2008... Abimin arşivinden!#Ünlüler
HABERLERAvrupa Haberleri

Aşı zorunluluğu yine gündemde

#Almanya#Aşı Zorunluluğu#Avrupadan Haberler
Aşı zorunluluğu yine gündemde

Almanya’da artan korona vaka sayısı nedeniyle aşı zorunluluğu yeniden tartışılmaya başlandı. Yapılan ankette katılanların çoğunluğu aşının zorunlu olmasından yana görüş belirtti.

Haberin Devamı

KORONAYLA ilgili olarak çok geniş çaplı yapılan ankette Alman halkının artan vaka sayıları nedeniyle endişe duyduğu tespit edildi. Ancak katılımcılar kendilerinden çok, çocuk ve yaşlıların hastalığa yakalanmasından endişe duyduklarını belirtti. Ankete katılanların yüzde 57’si çocukların, yüzde 62’si ise yaşlıların korona yakalanma riskinden endişe ettiklerini ifade etti. Ankette, korona salgını nedeniyle kısıtlamaların yeniden geleceğinden endişe edenlerin oranı yüzde 57, sağlık sisteminin sınırlarının zorlanacağı endişesi taşıyanların oranı da yüzde 62 oldu.

YÜZDE 57’Sİ ZORUNLU OLMASINDAN YANA
Araştırmada aşı zorunluluğuyla ilgili de ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Ağustos ayında yapılan ankette halkın büyük çoğunluğu aşı zorunluluğuna karşı olurken, son yapılan ankete durum değişti. Ankete katılanların yüzde 57’si korona aşısının zorunlu olmasından yana görüş belirtti. Ağustos ayında ise aşı zorunluluğu isteyenlerin oranı yüzde 46 olarak belirlenmişti. Ankete katılanların yaklaşık yarısı da korona salgınına karşı alınan tedbirleri doğru bulduğunu belirtti.

VAKA SAYISI ARTIYOR
Almanya’da korana vaka sayıları da hızla artmaya devem ediyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre Almanya genelindeki insidans değeri korona salgınında üçüncü dalgadaki seviyeyi aştı. RKI verilerine göre haftalık insidans değeri ortalaması Almanya genelinde 169.9 oldu. Almanya genelinde son 24 saatte 37 bin 120 yeni korona vakası görüldü. Son 24 saatte ise 154 kişi koronaya bağlı olarak yaşamını yitirdi. Salgının ortaya çıkmasından bu yana toplam 4 milyon 709 bin 488 vaka istatistiklere geçti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Aşı Zorunluluğu#Avrupadan Haberler

BAKMADAN GEÇME!

Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

#Kendall Jenner
A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak

A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak?

#Koronavirüs Aşısı