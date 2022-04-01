Aşı zorunluluğu suya düştü

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SPIEGEL dergisi, zorunlu aşı yasa tasarısını hazırlayan milletvekili grubunun, şimdi de 50 yaş üstü aşı zorunluluğu için ortak bir uzlaşı aradığını, ancak SPD ile Birlik Partileri arasındaki görüşmelerde şu ana kadar uzlaşma sağlanamadığını yazdı. Birlik Partileri’nin hazırladığı yasa tasarısında aşı veri tabanı oluşturulması öneriliyor. SPD Genel sekreteri Kevin Kühnert, Spiegel’e yaptığı açıklamada, 50 yaş üstündekilere aşı zorunluluğunu desteklediğini belirtti. Aşı hedefinin tutturulamaması durumunda aşı konusunda bilgilendirme ve daha sonra 50 yaş üstündekilerin aşılanmasının uygun olacağını belirten Kühnert, hedefin, sağlık sisteminin zorlanmaması olduğunu ifade etti. Federal Meclis’te 7 Nisan’da aşı zorunluluğuyla konusunda getirilen önerilerle ilgili ikinci ve üçüncü görüşmeler yapılacak. Yasa tasarısını hazırlayan gruplar, Meclis’te bu tasarılarını tanıtıp destek isteyecek. FDP Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki ise aşı zorunluluğuna karşı bir önerge hazırlamıştı.