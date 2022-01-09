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Aşı zorunluluğu mayısa kaldı

#Almanya#Aşı#AVRUPADAN HABERLER
Aşı zorunluluğu mayısa kaldı

Omikron varyantının hızla yayılması üzerine çok konuşulan aşı zorunluluğu birtakım hukuksal konuların açıklığa kavuşması ve FDP’li bazı milletvekillerinin kararsızlığı gibi nedenlerle en erken mayıs ayında ele alınabileceği belirtildi.

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ALMANYA’da artan korona vaka sayısı ve yeni çıkan Omikron varyantının hızla yayılması üzerine yasal düzenlemeyle koronavirüs aşısının zorunlu hale gelmesi gündeme geldi. Başbakan Olaf Scholz da dahil olmak üzere birçok siyasetçi konuyla ilgili bir yasanın Meclis’te ele alınması durumunda ‘evet’ oyu vereceğini açıklamıştı. Olaf Scholz yasanın mart ayında yürürlüğe gireceği yönünde de hedef koymuştu. İlk olarak yasanın ocak ayında Meclis oturumunda ele alınacağı belirtildi. Daha sonra ise yasa tasarısının mart ayından önce Meclis gündemine gelemeyeceği söylendi. Ancak şimdi de aşıyla ilgili düzenlemenin en erken mayıs ayında Meclis’te ele alınabileceği konuşuldu.

FDP’DE BAZI MİLLETVEKİLLERİ KARARSIZ
Der Tagesspiegel gazetesi, Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi’nin gündeminin yoğunluğu nedeniyle aşıyla ilgili düzenlemenin gecikeceğini yazdı. Ayrıca hukuksal birtakım açıklığa kavuşması gereken konular bulunduğu belirtildi. Aşı zorunluğu konusunda koalisyonun küçük ortağı FDP’li bazı milletvekillerinin de kararsız olması da aşı zorunluluğunun gecikmesindeki etkenlerden biri olarak gösterildi.

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YASA YUMUŞATILABİLİR
Öte yandan Tagesspiegel, aşı zorunluğunun sadece belli yaş grupları için hayata geçebileceğini de yazdı. FDP’lilerin aşı zorunluluğu konusunda şüpheli yaklaşımları nedeniyle, konuyla ilgili yasanın yumuşatılabileceği ifade edildi. Özellikle yaz aylarına doğru korona salgınında iyileşme olması durumunda kamuoyunda aşı zorunluluğuna karşı baskının artabileceğine dikkat çekildi.

50 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ZORUNLU
FDP Sağlık Politikası Uzmanı Andrew Ullmann, 18 yaşındaki büyüklere genel anlamda bir aşı zorunluluğunun olmayabileceğini söyledi. İtalya örneğini veren Andrew Ullmann, burada 50 yaş üstündekiler için aşının zorunlu olduğuna dikkat çekti. Ullmann, aşı zorunluluğu konusunda baz alınacak rakamların enfeksiyon sayısı değil, yoğun bakımdaki hasta sayısı olması gerektiğini ifade ederken, “Eğer durum değişir ve virüs endemik (yerel, bölgesel) hale gelirse zorunlu aşılama tartışması gereksiz olur” dedi.

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