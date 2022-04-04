Aşı zorunluluğu masadan kalktı

Haberin Devamı

TASARIYI hazırlayan milletvekilleri Meclis’te çoğunluğu sağlayamayacakları için 18 yaş üstü herkese aşı zorunluluğu getiren tekliflerini geri çekti. Milletvekilleri bunun yerine uzlaşma arayacak. Yasanın hazırlayıcıları arasında yer alan Yeşiller milletvekili Till Steffen, 50 yaş üstü insanlara aşı zorunluluğu önerisinde bulundu ve yasanın 3 Ekim’den itibaren geçerli olmasını istediklerini açıkladı. Bunun dışında 18-49 yaş arasındaki tüm vatandaşların ise aşı konusunda bilgilendirilmesi gerektiği öneride yer aldı. Steffen, Meclis’teki oylamanın eylül ayında yapılmasını isterken, Birlik Partileri’nin önerdiği gibi aşı veri tabanı oluşturulabileceğini de söyledi.