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HABERLERAvrupa Haberleri

Aşı zorunluluğu konusunda kafalar karışık

#Karl Lauterbach#SPD#FDP
Aşı zorunluluğu konusunda kafalar karışık

Almanya’da aşı zorunluluğu için nasıl bir yöntem izleneceği konusunda yetkili kurumlar ve politikacılar arasında 4 farklı görüş öne çıkıyor.

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Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD), 18 yaş üstü herkes için aşı zorunluğu önerisinde bulunuyor. SPD ve Yeşiller bu görüşte birleşirken, FDP’den farklı fikirler ortaya atılıyor. FDP’li sağlık poltikacısı Andrew Ullman, aşıların 50 yaş üstü vatandaşlar için zorunlu olması konusunda Meclis’e önerge vereceklerini söylerken, aynı partiden Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, 5 yıllık deneme usulü aşı zorunluluğu getirilmesinden yana olduğunu belirtiyor. Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki etrafında toplanan FDP milletvekillerinden bazıları ise aşı zorunluluğunu tamamen istemediklerini belirten açıklamalarda bulunuyor. Gelecek mart ayında konuyla ilgili karar vermesi beklenen Federal Meclis’in partilerden gelecek önergelerin somutlaşması ve detayların netleşmesini beklediği ifade edildi.

Aşı zorunluluğu konusunda kafalar karışık

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#Karl Lauterbach#SPD#FDP

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