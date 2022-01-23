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Aşı zorunluluğu ilk kez Meclis’te görüşülecek

#Almanya#Aşı Zorunluluğu#AVRUPADAN HABERLER
Aşı zorunluluğu ilk kez Meclis’te görüşülecek

Almanya’da özellikle Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın ısrarla üzerinde durduğu aşı zorunluluğu, hafta içinde ilk kez Meclis’te ele alınacak. 18 yaşından büyük herkesi kapsaması ve martta Meclis’ten geçmesi beklenen aşı zorunluluğuyla ilgili taslakta, para cezası da öngörülüyor.

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ALMANYA’da koalisyonu oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP’den 7 milletvekili, zorunlu aşı için ilk somut girişimi başlattı. 18 yaşından büyüklere aşı zorunluluğu getirilmesini öngören taslakla ilgili Bild am Sonntag gazetesine konuşan Yeşiller sağlık politikaları uzmanı Janosch Dahmen, “Salgını yenmek ve özgürlüğüne kavuşmak isteyenler aşı olmalı. Ne yazık ki, Almanya’da çok sayıda kişinin aşı yapmama özgürlüğünü kullanmaya devam ettiği ve dolayısıyla herkesin özgürlüğünü kısıtladığı ortaya çıktı” dedi. Aşı zorunluluğunun uzun vadeli planlandığını ve koronavirüsün bundan sonraki varyasyonlarını da engelleyerek tam kapanmaları önleyeceğini kaydeden Dahmen, halkın aşıyla korunmasından sonra sağlık sistemine de aşırı yüklenilmeyeceğini ifade etti. Dahmen, Delta varyantının özellikle gençleri vurduğunu ifade ederken, bu nedenle aşının 18 yaşından büyük herkes için zorunlu olmasının hedeflendiğini vurguladı.

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Aşı zorunluluğu ilk kez Meclis’te görüşülecek

AŞI YAPTIRMAYANLARA NE OLACAK?
Aşı zorunluluğunun Meclis’te kabul edilmesi durumunda, yaptırımın ise para cezası olduğu belirtildi. Yeşiller’li politikacı, herkese yaklaşık 6 haftalık bir süre tanınacağını kaydederken, aşı yaptırmayanlara ise hapis cezası öngörülmediğini söyledi. Para cezasının ise diğer cezalarla kıyaslanıp belirleneceği ve ölçülü bir ceza olmasının planlandığı açıklandı. Taslakta, 3 aşının zorunlu olması, sonrasının ise tavsiye edilmesi öngörülüyor. Janosch Dahmen, mart ayının sonuna kadar yasayı Meclis’ten geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Avrupa’da kapsamlı aşı zorunluluğunu ilk hayatta geçiren ülke Avusturya oldu.
Öte yandan Almanya’da aşının zorunlu olmasına yönelik kamuoyu desteği azaldı. YouGov kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 60’ı aşının zorunlu olmasından yana görüş belirtti. Katılımcıların yüzde 32’si zorunlu aşıya kesinlikle karşı çıkarken yüzde 8’i ise görüş belirtmedi. Geçen yıl aralık ayında yapılan ankette halkın yüzde 63’ü aşı zorunluluğundan yana görüş belirtmişti.

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