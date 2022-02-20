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HABERLERAvrupa Haberleri

Aşı zorunluluğu anayasaya aykırı olabilir

#Almanya#Aşı Zorunluluğu#Olaf Scholz
Aşı zorunluluğu anayasaya aykırı olabilir

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve eyalet başbakanlarının destek verdiği aşı zorunluluğunun mart ayında Federal Meclis’te oylanması bekleniyor. Ancak Adalet Bakanlığı hukukçuları ve anayasa uzmanlarının aşı zorunluluğunun anayasaya uygunluğu konusunda çekinceleri olduğu belirtildi.

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Bild am Sonntag gazetesi, Adalet Bakanlığı hukukçularının diğer bakanlıklar ve eyaletlere gönderdiği bir iç yazışmada, 18 yaş üstü aşı zorunluluğunun anayasaya uygunluğu konusunda şüphelerini dile getirdiğini belirtti. Yazışmanın 10 Şubat’ta yapıldığı, koronavirüs salgınındaki güncel durum ve hastanelerdeki doluluk seviyesine de dikkat çekildiği belirtildi. Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann (FDP) da Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, aşı zorunluğu konusunda şüphelerini dile getirmişti. Buschmann, ancak toplumun genel sağlığı açısından, sağlık sisteminin aşırı yüklenmesini önlemek gibi önemli yasal çıkarların böyle bir müdahaleyi haklı çıkarabileceğine dikkati çekmişti. Ancak şu andaki verilere göre Omikron varyantının seyrinin hafif geçmesi sağlık sisteminde yüklenmeye neden olmuyor.
Yeşiller’li Federal Aile Bakanı Anne Spiegel ise koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşe rağmen aşılama oranının artması için 18 yaş üstündekilere aşı zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini belirtti.

Aşı zorunluluğu anayasaya aykırı olabilir

 

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#Almanya#Aşı Zorunluluğu#Olaf Scholz

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