Aşı zorunluğu süreli ve 3 dozu kapsayacak

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ALMANYA’da hükümetin korona salgınıyla mücadelede önem verdiği aşı zorunluluğunun çerçevesi belli olmaya başladı. Geçen ay Meclis’te yapılan bir oturumda aşı zorunluluğuyla ilgili görüşlerini açıklayan hükümet, bu konuyla ilgili yasa tasarısının ana çerçevesini tamamladı. Buna göre koalisyon hükümetinden üç ayrı partiden yedi milletvekilinin hazırladığı yasa taslağında, aşı zorunluluğunun belli dozda uygulanması ve süreli olması planlanıyor.

18 YAŞ ÜSTÜ HERKESE

Hükümet adına hazırlanan aşı zorunluluğu yasa tasarısı 18 yaşından büyük herkesin aşılanmasını içeriyor. Aşılamanın üç doz olması ve 31 Aralık 2023’e kadar sınırlandırılması da yasada öngörülüyor. Yasa taslağının hazırlayanlardan biri olan Yeşiller Partisi federal Meclis milletvekili Till Steffen, amaçlarının yasayla birlikte mümkün olduğu kadar çok insanı aşı yaptırmaya yönlendirmek olduğunu söyledi. Steffen, yasanın tanıtılması ve uygulanması konusunda üyelerini bilgilendirmeleri için sağlık sigortalarıyla daha sıkı iş birliği yapacaklarını ifade etti.

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AŞIYI YAPTIRANIN CEZASI İPTAL OLACAK

Yasa tasarısında, aşı yaptırmadığı için para cezası alan bir kişinin, ceza bildiriminden itibaren altı hafta içinde aşıyı yaptırması durumunda, para cezasının iptal edilmesi de yer alıyor. Steffen, Yeşilleri Partisi Meclis grubunda bu kilit noktalar için büyük bir çoğunluğun destek verdiğini söyledi. Till Steffen, yasa taslağının önümüzdeki hafta Meclis’e sunulmasının planlandığını da ifade etti. Aşı zorunluluğuyla ilgili oylamanın mart ayında federal Meclis’de yapılması planlanıyor. Yasa tasarısında ayrıca, aşı yaptıracakların Almanya’da onay almış aşılardan istediğini seçme özgürlüğüne de sahip olacakları yer alıyor.

CDU DESTEK VERMEYECEK

Dünya Doktorlar Birliği’nden aşı zorunluğuna destek geldi. Birlik Başkanı Frank Ulrich Montgomery, 18 yaşından büyük herkese aşı zorunluluğu ve bunun da süreli olmasını çok mantıklı bulduklarını kaydetti. Ancak Montgomery, aşı yaptırmayanlar için nasıl bir ceza öngörüleceği ve bunun nasıl uygulanacağı konusundan açıklık bulunduğunu ifade etti. Öte yandan CDU’nun yeni Genel Başkanı Friedrich Merz, şu ana kadar gündeme gelen aşı zorunluluğuyla ilgili hiçbir yasa önerisine destek vermeyeceklerini belirtti. Merz, kısa zamanda kademeli bir aşı zorunluluğunu öngören yasa tasarısı hazırlayacaklarını açıkladı.