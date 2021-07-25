Aşı zorunlu mu olacak?

BADEN-Württemberg eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann, korona aşının zorunlu olabileceğini ifade etti. Alman Haber Ajansı’na konuşan Kretscmann, “Aşı zorunluluğu planlamıyoruz ancak uzun vadede bunu da konu dışında tutumayız” dedi. Yeşillerili siyasetçi, koronavirüsü varyasyonlarına dikkat çekerken, “Yeni çıkan korona varyasyonları bunu gerekli kılabilir” dedi.

YİNE ÇOK ŞİDDETLİ YAYILABİLİR

Kretschmann, bazı alanlarda sadece aşı olanlara serbestçe hareket etme imkânı tanınabileceğini aşı olmayanlara ise kısıtlamalar uygulanabileceğini ifade etti. Kretschmann, aşı zorunluluğu konusunda kızamık aşısı örneğini vererek, “Yuvalarda aşı zorunluluğu var çünkü kızamık çok bulaşıcı bir hastalık” diye konuştu. Kretschmann, aşı olmadan salgınla mücadele edilemeyeceğini de vurguladı. Sonbahar ve kış ayları için çok kötümser olduğunu kaydeden Kretschmann, virüsün geçen yıl kış aylarında olduğu gibi yine çok şiddetli yayılabileceğini belirtti.