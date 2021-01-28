Aşı zirvesi istedi

KORONAVİRÜSE karşı aşı tüm dünyayı salgından çıkış yolu olarak umutlandırırken, aşı şitketlerinden arka arkaya gelen üretim ve tedarik sorunu haberleri yoğun tepkilere yol açtı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaza kadar nüfusun yüzde 70’ine aşı imkânı sunma taahhüdünde bulunmuştu. AB ülkeleri en başta İsveç-İngiliz şirketi AdtraZeneca’nın üreteceği aşılara umut bağlamıştı. Ancak AstraZeneca’nın ilk etapta taahhüt ettiği 80 milyon doz aşıdan sadece 31 milyon doz verebileceğini açıklaması tüm planları alt üst etti. Almanya’da hükümet sıkıştı. Eyalet başbakanlarıyla bir aşı zirvesi talep eden Sağlık Bakanı Jens Spahn, zirveye, Almanya’daki ilaç şirketleri ve aşı üreticilerinin temsilcilerinin de katılmasını istedi.

EN AZ 10 HAFTA DAHA SÜRER

Aşı tedarikindeki sıkıntıların en az 10 hafta daha süreceğini açıklayan Spahn, aşı tartışmasında sabır diledi. Zirvenin tamamen aşı kampanyası üzerine olmasını isteyen Sağlık Bakanı, aynı zamanda salgına karşı mücadelenin nasıl devam edeceğinin ele alınması gerektiğini kaydetti. Hükümet ortağı SPD ile muhalefet partisi FDP, Sağlık Bakanı’ndan çok açık bir aşı planı hazırlamasını talep etti. Bu planda Almanya’da aşı üretim yerlerinin tespit edilmesini ve koronaya karşı aşı üretiminde hangisinden en kısa zamanda yararlanabileceği sorularının açıklığa kavuşturulmasını istediler.