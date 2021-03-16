Aşı zirvesi ertelendi

ÖZELLİKLE muayenehanelerde aşılamanın nasıl olacağının konuşulacağı aşı zirvesinin Avrupa İlaç Ajansı EMA’nın AstraZeneca aşısıyla ilgili alacağı karar sonrası yapılacağı belirtildi. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı’nın AstraZeneca aşısını geçici olarak durdurma kararı sonrası 1.3 milyon AstraZeneca aşısı raflarda beklemeye alınırken, binlerce aşı randevusu iptal edildi. Aşı sırası geldiği için randevu alanlar ne zaman aşı olacaklarını merak ediyor. Son dört gün içinde AstraZeneca aşısı vurulduktan sonra yan etki gösterilerin doktora başvurması istendi. Almanya’da şu ana kadar bu aşıdan yaptıran insanların sayısının 1.6 milyon olduğu belirtildi.

KARAR ELEŞTİRİLDİ

Öte yandan Dünya Doktorlar Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, AstraZeneca aşının güvenilir olduğunu belirterek aşılamanın durdurulması kararını eleştirdi. Aynı şekilde SPD Sağlık Politikaları Uzmanı Karl Lauterbach da aşılamanın durdurulmasını doğru bulmadığını söyledi. Münih Teknik Üniversitesi Salgın Sorumlusu Christoph Spinner, aşı sıralaması yapılırken hastalıkları bulunanlara öncelik verildiğine dikkat çekti. Spinner, bunlar arasında kan pıhtılaşması sorunu yaşayanların da bulunduğunu belirtti.