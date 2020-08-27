Aşı yok, yarış var!

İLAÇ şirketleri bir an evvel koronavirüse karşı etkili bir aşı geliştirmek için yoğun bir çaba içinde. Dünya çapında 170 civarında aşı projesi çalışması var. Ancak bunların parmakla sayılacak kadar azı testlerin son safhası olan üçüncü aşamada bulunuyor. İnsanlar üzerine denenen üçüncü aşamadan sonra aşının etkili olup olamayacağı belirlenecek. Henüz şimdiye kadar Batılı ülkelerde bir aşı izni çıkmadı. Ama yıl sonuna kadar bir aşı izninin çıkacağı umutları yüksek. Almanya’da aşı araştırmalarına izin veren Paul Ehrlich Enstitüsü yıl sonuna kadar bir aşı izni çıkacağı mesajını verdi. MİLYARLAR YATIRILDI

Ülkeler ise kendi aşı ihtiyacını güvence altına almak için çeşitli şirketlere şimdiden milyonlarca aşı siparişi verdi. En çok yatırım Amerikan şirketi Moderna, İngiliz AstraZeneca ve Mainz’da prof Uğur Şahin’in başında olduğu BionTech şirketlerine. ABD, AstraZeneca şirketine 1 milyar dolar, Sanofi ve GlaxoSmithKline şirketlerine 2.1 milyar dolar yatırdı. AB’NİN 600 MİLYON AŞIYA İHTİYACI VAR

Almanya da kendi ihtiyacı olan aşıyı önceden tedarik etmek için AB ülkeleriyle ortak hareket ediyor. AB Komisyonu AstraZeneca şitketine 300 milyon aşı siparişi verdi. AB’nin 600 milyon aşıya ihtiyacı var. AB Komisyonu aynı zamanda Tübingen’deki Curevac şirketine 405 milyon aşı siparişini garantiye aldı.