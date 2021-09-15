Aşı yaptıranlara döner bedava kampanyası!

BEDAVA döner kampanyası 17 Eylül’e kadar devam edecek. Kaplan Döner büfesinin karşısındaki meydanda kurulan aşı merkezinde yeni aşı yaptıranlara döner kuponu hediye ediliyor. Aşılamayı özendirmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Saat 13.00-20.00 arasında kuponla gelenlere ücretsiz döner veriliyor.

BİRÇOK KURUM DESTEK VERDİ

Etkinliğin ilk gününe katılan Berlin Sağlık Senatörlüğü Müsteşarı Martin Matz, aşı kampanyasına destek veren iş insanı Remzi Kaplan’a katkılarından dolayı teşekkür etti. Korona salgınının ancak aşı ile ortadan kalkacağını söyleyen Matz, Berlin genelinde birçok işletme ve kurumun bu tür kampanyalarla aşılamaya destek verdiğini söyledi.

AŞI TAVSİYESİNDE BULUNDU

Aynı zamanda Türk-Alman işverenler Birliği Başkanı olan Kaplan, insan sağlığı için aşının en önemli koruyucu özellik olduğunu belirtirken, iş dünyasının da ekonomik sıkıntı yaşamaması için aşılamanın yayılması gerektiğini ifade etti. Remzi Kaplan, kampanya boyunca aşı yaptırmayanlara aşı yaptırmayı tavsiye etti.