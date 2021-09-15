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Avrupa
Murat TOSUN / BERLİN
Haber Giriş: 15.09.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

Aşı yaptıranlara döner bedava kampanyası!

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Aşı yaptıranlara döner bedava kampanyası!

Berlin’in en tanınmış döner markalarından olan Kaplan Dönerin kurucusu Remzi Kaplan Berlin Sağlık Senatörlüğü’nün başlattığı aşı kampanyasına destek vermek amacıyla, aşı yaptıranlara kuponla bedava döner dağıtmaya başladı.

BEDAVA döner kampanyası 17 Eylül’e kadar devam edecek. Kaplan Döner büfesinin karşısındaki meydanda kurulan aşı merkezinde yeni aşı yaptıranlara döner kuponu hediye ediliyor. Aşılamayı özendirmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Saat 13.00-20.00 arasında kuponla gelenlere ücretsiz döner veriliyor.

Aşı yaptıranlara döner bedava kampanyası

BİRÇOK KURUM DESTEK VERDİ
Etkinliğin ilk gününe katılan Berlin Sağlık Senatörlüğü Müsteşarı Martin Matz, aşı kampanyasına destek veren iş insanı Remzi Kaplan’a katkılarından dolayı teşekkür etti. Korona salgınının ancak aşı ile ortadan kalkacağını söyleyen Matz, Berlin genelinde birçok işletme ve kurumun bu tür kampanyalarla aşılamaya destek verdiğini söyledi.

Aşı yaptıranlara döner bedava kampanyası

AŞI TAVSİYESİNDE BULUNDU
Aynı zamanda Türk-Alman işverenler Birliği Başkanı olan Kaplan, insan sağlığı için aşının en önemli koruyucu özellik olduğunu belirtirken, iş dünyasının da ekonomik sıkıntı yaşamaması için aşılamanın yayılması gerektiğini ifade etti. Remzi Kaplan, kampanya boyunca aşı yaptırmayanlara aşı yaptırmayı tavsiye etti.

Aşı yaptıranlara döner bedava kampanyası

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