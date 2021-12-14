Aşı yapan doktorlara ölüm tehdidi

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ALMANYA’da Daimi Aşı Komisyonu’nun (STIKO) tavsiyesinin ardından 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasına başlandı. İlk olarak kuzey eyaletlerinde başlanan aşılar için yoğun ilgi olduğu belirtildi. Resmi açıklamaya göre bugünden itibaren randevu sistemine göre yapılacağı belirtilen aşıların bazı kentlerde randevuya gerek olmadan da uygulanacağı duyuruldu. Lübeck kentindeki Citti-Park alanında oluşturulan aşı merkezinin önünde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Aşı merkezine randevu almadan gelen aileler çocuklarını aşı yaptırmak üzere bekledi. Almanya’nın Münih kentinde Gasteig Kültür Merkezi’nin önünde kurulan aşı istasyonunda da aşılama uygulaması başladı. İnternet üzerinden alınan randevularla günde 1000 kadar çocuğa aşı yapılacağı bildirildi. Almanya’nın diğer bölgelerinde de hemen hemen her yerleşim biriminde çocuklar için aşı merkezleri oluşturulduğu kaydedildi. Berlin’de ise doktor muayenelerinin yanı sıra okullarda da aşı yapılacağı ifade edildi. BioNTech tarafından ilk etapta 2.4 milyon doz gönderilen özel çocuk aşılarının yetişkin aşılarından daha az etken madde olduğu açıklanmıştı.