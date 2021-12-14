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HABERLERAvrupa Haberleri

Aşı yapan doktorlara ölüm tehdidi

#Almanya Aşı#Aşı Karşıtlarından Ölüm Tehdidi#AVRUPADAN HABERER
Aşı yapan doktorlara ölüm tehdidi

Almanya’nın bazı kentlerinde aşı yapan doktorların, aşı karşıtları tarafından ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı.

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ALMANYA’da Daimi Aşı Komisyonu’nun (STIKO) tavsiyesinin ardından 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasına başlandı. İlk olarak kuzey eyaletlerinde başlanan aşılar için yoğun ilgi olduğu belirtildi. Resmi açıklamaya göre bugünden itibaren randevu sistemine göre yapılacağı belirtilen aşıların bazı kentlerde randevuya gerek olmadan da uygulanacağı duyuruldu. Lübeck kentindeki Citti-Park alanında oluşturulan aşı merkezinin önünde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Aşı merkezine randevu almadan gelen aileler çocuklarını aşı yaptırmak üzere bekledi. Almanya’nın Münih kentinde Gasteig Kültür Merkezi’nin önünde kurulan aşı istasyonunda da aşılama uygulaması başladı. İnternet üzerinden alınan randevularla günde 1000 kadar çocuğa aşı yapılacağı bildirildi. Almanya’nın diğer bölgelerinde de hemen hemen her yerleşim biriminde çocuklar için aşı merkezleri oluşturulduğu kaydedildi. Berlin’de ise doktor muayenelerinin yanı sıra okullarda da aşı yapılacağı ifade edildi. BioNTech tarafından ilk etapta 2.4 milyon doz gönderilen özel çocuk aşılarının yetişkin aşılarından daha az etken madde olduğu açıklanmıştı.

Aşı yapan doktorlara ölüm tehdidi
MEKTUP GÖNDERMİŞLER
Diğer yandan Almanya’daki aşı karşıtlarının politikacılardan sonra aşı uygulaması yapan hekimleri de öldürmekle tehdit etmeye başladığı bildirildi. Emniyet birimlerinden yapılan açıklamaya göre koronavirüs aşısı yapılan bazı doktor muayenehanelerinin önüne kimliği belirsiz kişiler tarafından mezarlıklara dikilen mumlardan bırakıldığı belirtildi. Hekimler Odası tarafından yapılan açıklamada da bazı meslektaşlarına ölüm tehdidi içeren mektuplar geldiği duyuruldu.

 

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