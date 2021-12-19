Aşı yapan doktor iyi kazanıyor

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ALMANYA Hastalık Sigortaları’na kayıtlı Doktorlar Birliği verilerine göre Almanya’da 100 binden fazla muayenehanede aşılama gerçekleştiriyor. Haftada ortalama 44 doz aşılama yapan muayenehaneler, aşı başına devletten 28 euro, hafta sonu ise 36 euro ücret alıyor. Araştırmada aşı merkezlerinde görevli doktorların kazancının ise daha yüksek olduğu belirtildi. Buna göre aşı merkezinde görevli bir doktorun saat ücreti 150 euro. Ortalama 8 saatlik bir çalışma gününde bir doktor yaklaşık 1200 euro gelir elde ediyor. Bir ay içindeki 20 iş gününde brüt geliri ise 24 bin euroya kadar çıkabiliyor. Almanya’da ortalama brüt gelirin 3 bin 975 euro olduğu hesap edilirse doktorlar için aşılamanın ne kadar kârlı bir iş olduğu ortaya çıkıyor.