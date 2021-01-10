‘Aşı temposu artacak’

MERKEL, “Startı yavaş aldı. Birkaç yüz bin kişinin aşısı tamamlandı. Almanya’da yeteri kadar aşı dozu var. Aylar geçtikçe daha fazla kişiye aşısı yapılacak” dedi. Aşıların isteğe bağlı olduğunu belirten Başbakan Merkel, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle birlikte aşı sürecinin belirlenmesini ve ortak hareket edilmesini de savundu: “Bunun doğru olduğu konusunda hiç şüphem yok. Bizi etkileyen virüsü hiçbir ülke tek başına alt edemez. Hiçbir ülke, Almanya da dahil komşuları ve dostları virüse karşı güvende değilse güvenli olamaz. Doktorlar ve hemşireler hastanede yoğun çalışıyorlar.” ‘KİMSENİN AŞI SEÇME DURUMU YOK’

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın da, “Kimse şu anda kendisine sunulan aşıdan başka bir aşıyı seçme şansına sahip değil” dedi. Almanya’nın aşı sıkıntısının olmadığını belirten Spahn, belirlenen grupların aşılarının yapılmasını sağlayacak kadar yeterli aşının soğuk depolarda bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık iki haftadır süren aşı çalışmasında yurtlarda ve bakım evlerinde kalan 80 yaş üstünün neredeyse tamamının ilk aşıları yapıldı. Daha önce belirlenen aşılama programı çerçevesinde yurtlarda ve bakım evlerinde kalanlar, 80 yaş üstü olanlar, hastane çalışanları ile organ nakli yapılan veya bekleyen hastalara öncelik tanınıyor. Almanya Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens, BioNTech aşısının virüse karşı güvenliği sağlaması için üç haftalık süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.