Aşı sorgulamasına mesleğe göre izin

FEDERAL Sağlık Bakanı Jens Spahn, hükümetin konuyla ilgili düzenleme yapacağını belirtti. Spiegel dergisine konuşan Spahn, hastanelerin uzun yıllardır hastalarla temas kuracak pozisyondaki çalışanlarının enfeksiyon hastalığını sorguladığını ve bunun yaygınlaştırılacağını kaydetti. Spahn, “Yaşlılar yurdundaki bir bakıcı aşılanmadığı için annesini koronadan kaybetmiş bir kişiye bu durumu nasıl açıklamayı düşünüyorsunuz?” dedi. Okul ve yuvalarda çocuklara yönelik karantina kuralını ise esnetmekten yana olduğunu belirten Spahn, maske takılan bir sınıfta enfekte olan öğrenci tespit edilmesi durumunda tüm sınıf yerine sadece onunla temas kuran ve yakında oturan öğrencilerin karantinaya girmesi gerektiğini söyledi. Okullarda PCR testi uygulamasından yana olduğunu belirten Spahn, en uygun yöntemin ise ‘Lolli’ testi olduğunu kaydetti.

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre 7 günlük insidans 80.2’ye yükseldi. En yüksek insidans Kuzey Ren Vestfalya’da gözlenirken, bu eyaletle birlikte Bremen ve Hessen’de insidans ortalaması 100’ün üzerinde oldu. İnsidansın en düşük olduğu eyalet ise Saksonya. RKI verilerine göre son 24 saatte 14 bin 251 yeni korona vaka tespit edildi, 45 kişi koronaya bağlı olarak yaşamını yitirdi. Bir hafta önce ise 14 kişi yaşamını yitirmişti.