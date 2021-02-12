Aşı sırası gelmeden aşı yaptırdılar
Almanya’da aşılama başlamadan önce ilk olarak kimlere aşı yapılacağı uzun süre ülkenin gündemini meşgul etmişti. Etik komisyonu ve uzmanların önerileri doğrultusunda hazırlanan listenin ilk sırasında 80 yaş üstü ve sağlık sektörü çalışanları yer aldı. Ancak Alman Haber Ajansı’nın (dpa) araştırmasına göre 9 eyalette aşı sırası kendisine gelmediği halde farklı yaş ve meslek gruplarındaki insanlara aşı yapıldığı tespit edildi.
SIRALARINI beklemeden aşı yaptıranlar arasında yerel politikacılar, polisler ve itfaiyeciler bulunduğu açıklandı. Aşağı Saksonya’nın Peine Belde Belediye Meclis Başkanı ve yardımcısının aşı olduğu ortaya çıktı. Aynı şekilde Saksonya-Anhalt ve Bavyera eyaletelerindeki farklı beldelerdeki yerel siyasilerin ve yöneticilerin de aşı yaptırdığı belirlendi. Saksonya ve Saksonya-Anhalt eyaletinde polisler de aşı olurken, Hamburg’da hem polis hem de itfaiyecilerin aşı yaptırdıkları ortaya çıktı. Almanya Hastaların Haklarını Koruma Vakfı, sıra kendilerine gelmediği halde aşı yaptıranların cezalandırılmasını talep etti. Vakıf, Federal Sağlık Bakanlığı’nın aşı sıralamasını yayımladığı genelgeyle çok net bir şekilde belirttiğine dikkati çekerken, sorumluların da hesap vermesini istedi.
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