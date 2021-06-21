Aşı sertifikalarına hücum: 10 günde 22 milyon!

FEDERAL Sağlık Bakanı Jens Spahn, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ana kadar 22.3 milyon aşı sertifikasının verildiğini belirtti. Eczane ve aşı yapan muayenehanelerden alınabilen aşı sertifikası uygulaması 10 gün önce hayata geçmişti. Aşı merkezleri ise aşı sertifikalarını buralarda aşı yaptıranların adreslerine postalıyor. Haziran sonuna kadar aşı yaptıranların hemen hemen hepsine aşı sertifikalarının teslim edilmesi hedefleniyor. Aşı sertifikalarının üzerinde bulunan QR kodlar, Corona Warn App veya CovAPP aplikasyonları aracılığıyla cep telefonlarına kaydediliyor.