Aşı seferberliği birlikte organize edilmeli

Eyalet başbakanlarını aşı seferberliğini birlikte organize etmeye çağıran Reinhardt, eyaletler arasında aşı önceliği ve tarih alma uygulamalarının farklı olmasını eleştirdi ve bunun belirsizliklere yol açtığını söyledi. Aşılar eyaletlere nüfusa göre dağıtılıyor. Ancak eyaletler içinde koronavirüs vaka sayıları farklı. Reinhardt, aşıya bakım ve huzurevlerindeki yaşlılardan başlanmasının anlayışla karşılanmasını istedi.