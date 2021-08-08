Aşı sayesinde 38 bin ölüm önlendi

UZMANLAR aşı kampanyasındaki ilk 6.5 aydaki verileri değerlendirdi. Geliştirdikleri hesaplama modeline göre yapılan aşılar nedeniyle üçüncü dalga süreci kapsamında yaklaşık 38 bin 300 kişi koronavirüse bağlı ölümden kurtuldu, 706 bin vaka engellendi. Ayrıca 76 bin 600 kişinin hastaneye yatması, yaklaşık 20 bin kişinin de yoğun bakıma alınmasının önüne geçildi. Robert Koch Enstitüsü tarafından hazırlanan raporda, “Koronavirüs aşı kampanyasının salgının önüne geçilmesinde ne kadar etkili olduğu çok açık bir şekilde görülüyor” denildi. Raporda, Almanya’nın dördüncü dalganın başında olduğuna dikkat çekilirken, yeni koronavirüs dalgasının yaygınlaşmasının önüne geçebilmek için aşılama oranının ivedilikle artırılması gerektiği belirtildi.