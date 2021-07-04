‘Aşı randevusuna gitmeyene para cezası verilsin’

KULLANILMAYAN randevular nedeniyle acil sıra bekleyenlerin haklarının yendiğini söyleyen Lauterbach, “Aynı zamanda çok sayıda aşı gelmeyenler nedeniyle ziyan oluyor. Aşı tedarikindeki sıkıntı ve kıtlık zaten biliniyor. Bir de sorumsuz şekilde randevusunu kullanmayanlar eklenince kampanya zarar görüyor. Bu nedenle uygun bir para cezası caydırıcı olabilir diye konuştu. Aynı görüşleri belirten Almanya Kızılhaç (DRK) Genel Başkanı Mario Czaja da, aşı merkezlerindeki randevusunu iptal etmeden randevusuna gitmeyenlere 25-30 euro arası para cezası verilmesini istedi. Bu durumda bazı doktorların randevusuna gelmeyenlerden ücret talep ettiğini belirten Czaja, aynı uygulamaların aşı merkezleri için de geçerli olması talebinde bulundu. Son zamanlarda özellikle ikinci aşı için randevusuna gelmeyenlerin sayısında artış görüldüğüne dikkati çeken Czaja, “Termin bekleyen çok sayıda insan varken aşı ihmalinde bulunmak örnek bir davranış değil” diye konuştu. Almanya’da aşı randevusu alanların yaklaşık yüzde 10’unun randevusuna gitmediği belirtiliyor.

VAKALARDA ARTIŞ

Diğer yandan güncel koronavirüs vaka sayısını açıklayan Robert Koch Entitüsü (RKI), haftalar sonra 7 günlük insidans oranında hafif artış olduğunu duyurdu. Almanya genelinde önceki hafta yüzde 5’in altında olan insidans değerinin tekrar yüzde 5’e yükseldiğini açıklayan enstitünün pazar sabahı verilerine göre bir günde 559 yeni vaka görüldü. Son 24 saat içinde 7 kişi hayatını kaybederken, salgının başladığı ilk günden bu yana 91 bin 30 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü açıklandı. Vakalardaki artışın Delta varyantlı virüsten kaynaklandığı görüşünü paylaşan sağlık uzmanları, aşısını yaptırmamış olanların acilen aşı olmaları önerisini yineledi.