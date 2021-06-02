Aşı pasaportları hazır!

İLK olarak 7 AB ülkesinde uygulamaya geçileceği belirtilen dijital aşı karnelerinin Almanya’da da pilot proje olarak aşı merkezlerinde test edilmeye başlandığı duyuruldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Komisyon Sözcüsü, test aşamasında olan aşı pasaportlarının 1 Temmuz’a kadar tamamen kullanılabilir hale geleceğini beklediklerini söyledi.

KARANTİNA VE TEST KALKACAK

İlk olarak Almanya, Danimarka, Yunanistan, Hırvatistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan gibi AB ülkelerinde ibraz edileceği belirtilen aşı dijital karnelerinin, ilerleyen günlerde tüm AB ülkelerinde hazır hale geleceği dile getirildi. Söz konusu aşı karneleri AB içinde uygulanmasına şimdilik onay verilmiş BioNTech, AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson gibi aşıları olanlara verilecek, AB ülkeleri arasındaki seyahatlerde test ve karantina zorunlulukları böylelikle ortadan kalkmış olacak.





