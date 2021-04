Aşı önceliğinin mayısta kaldırılmasını istedi

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Söder, “Aşı önceliğini bir an önce sonlandırmalıyız. Şu ana kadar verilen aşı randevularının uygulanmasından sonra tüm aşılar için bir an önce sıralamanın kaldırılması gerekiyor. En uygunu ise mayıstan itibaren aşı önceliği uygulaması sona ermesi. Çünkü aşı bürokrasisi aşılamayı yavaşlatıyor” dedi. Söder ayrıca, yeteri kadar aşı olması durumunda 16 yaşından büyük gençlere de aşı yapılması gerektiğini söyledi. Özellikle insidansın yüksek olduğu bölgelerde 16 yaş üstündekilerin de yetişkinler gibi aşılanmasının salgınla mücadele açısından önemli olduğunu belirtti. Çocuklara yönelik aşının onay alması durumunda da yuvalarda ve okullarda aşılamanın yapılabileceğini ifade eden Söder’in bu yöndeki taleplerini, yarın yapılacak eyalet başbakanları toplantısında gündeme getirmesi bekleniyor.

Kantar kamuoyu araştırma şirketinin anketine göre, Almanya’da halkın yüzde 75’i aşı sıralamasının bir an önce kaldırılmasını istiyor. Ankete katılanların sadece yüzde 22’si mevcut uygulamanın devamından yana. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ise aşı önceliğinin hazirandan itibaren kaldırılabileceğini açıklamıştı.