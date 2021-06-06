Aşı önceliği kalkıyor

AŞILAMANIN daha da yaygınlaşmasıyla koronavirüsle mücadelede önemli mesafe kaydedileceği belirtiliyor. Ancak Almanya Doktorlar Birliği aşı önceliğinin kalkmasıyla muayenehanelere vatandaşların hücum edeceği ve kaos yaşanabileceği uyarısında bulundu. Aşı olmak isteyenlere çağrı yapan Birlik, sabırlı olmalarını ve randevu alarak doktora gitmelerini önerdi.

AŞI MERKEZLERİ NE OLACAK?

Schleswig-Holstein, Hamburg ve Bavyera eyaletlerindeki aşı merkezlerinde ise aşı önceliği uygulaması devam edecek. Burada sadece davetiye alanlara aşı yapılacak. Saarland ve Bremen eyaletlerindeki aşı merkezlerinde ise aşı önceliği olanlar öne alınırken, randevunun boş olması durumunda diğer vatandaşlara da aşı yapılacak. Bu eyaletler dışındaki diğer bütün eyaletlerde aşı merkezleri her isteyene aşı yapabilecek. Almanya’da şu ana kadar yaklaşık 54.2 milyon aşılama gerçekleştirildi. Halkın yüzde 45.5’ine en az bir doz aşı yapıldı. Yaklaşık 17 milyon 240 bin kişinin aşılaması tamamlanırken ilk aşılarını yaptıranların sayısı 37 milyon 790 bin oldu. Almanya genelinde insidans değeri 24.7’ye düştü.