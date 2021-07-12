Aşı olmayana yasak talebi

“AŞI olmaya yanaşmayanlar toplum sağlığı için büyük tehdit unsuru. Aşı olanlarla olmayanlar aynı özgürlüklere sahip olamazlar. Aşı olmayanlar seyahate çıkmasın, maça yüzmeye gitmesin, devamlı maske taksın” dedi. Seyahate çıkmak için test yaptırmanın yeterli olamayacağını söyleyen Heinz, negatif sonuçlu testlerin tam koruma sağlamadığını, kısıtlamasız bir yaşam için acilen aşı olunması gerektiğini söyledi.

Dr. Peter Heinz

Devam eden aşı kampanyasıyla ilgili görüş belirten Hasta Kasalarına Bağlı Federal Hekimler Birliği Başkanı Andreas Gassen ise toplumun yüzde 90’ının aşılanmasının yanıltıcı bir hesaplama olacağı görüşünü paylaştı. Robert Koch Enstitüsü tarafından planlanan yüzde 85’lik hedefin de gerçekçi olmadığını ileri süren Gassen, “Yüzde 90 hesaplaması ulaşılması imkânsız bilim-kurgu türü bir düşünceden ibaret. İnsanların bir kısmı koronavirüse inanmadığı ve aşı olmaya yanaşmadığı için ancak yüzde 70’lik bir aşı oranı gerçekçi olabilir” dedi.

Andreas Gassen

TURİZM ŞİRKETİNDEN AŞI ŞARTI

Diğer yandan Almanya’nın önde gelen turizm şirketlerinden Alltours, müşterilerine aşı şartı getirildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, 31 Ekim’de başlayacağı belirtilen kış sezonundan itibaren kendilerine ait Allsun Otelleri’nde tatil yapacakların ya aşı olmaları ya da koronavirüsü atlatmış olmalarını kanıtlamaları gerektiği belirtildi. Aşı şartının yetişkinler için geçerli olduğu ifade edilen açıklamada, 2-17 yaş arası çocukların otele girişlerinde koronavirüs testine tabi tutulacağı vurgulandı.