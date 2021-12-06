Aşı olmayana para cezası

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Gelecek yılın şubat ayından itibaren koronavirüs aşılarını zorunlu hale getirmeyi planlayan Avusturya, aşı olmayanlara 3 ayda bir 600 euro para cezası kesecek.
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ARTAN vakalar karşısında bir dizi önlemler alan Avusturya, Avrupa’da korona aşılarının zorunlu olacağını duyuran ilk ülke oldu. Konuyla ilgili yeni yapılan açıklamaya göre, şubat ayından itibaren uygulanacak kararnamenin bağlayıcı olabilmesi için aşı olmaya yanaşmayanlara para cezası verileceği bildirildi. Yeni hazırlanan yasaya göre 15 Mart tarihine kadar aşı olmamış 14 yaşından büyüklere Sağlık Bakanlığı tarafından uyarı mektubu gönderilecek. Uyarıya rağmen aşı olmamakta ısrar edenlere ise her 3 ayda bir 600 euro ceza kesilecek. Son 6 ay içerisinde korona atlatmış olanlar ile sağlık sorunları nedeniyle aşı olması sakıncalı görülen vatandaşlar aşı zorunluluğundan muaf tutulacak. Hastalığı atlatanlardan da 6 aylık süre dolduktan sonra aşı olmaları talep edilecek. Yıllık ceza tutarı 2 bin 400 euro olarak belirlenirken, cezaların ödenmemesi durumunda miktar yıllık 3 bin 600 euroya kadar çıkabilecek. Yeni hazırlanan ceza yasası ilk etapta 2024 yılının şubat ayına kadar geçerli olacak.
Artan vakalar nedeniyle kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde büyük yığılmalar yaşandığı belirtildi. Avusturya’nın Pyhrn Eisenwurzen bölgesindeki Kirchdorf kentinden gelen bir habere göre buradaki üniversite kliniğinde koronavirüs tedavisi gören 67 yaşındaki Türkiye kökenli bir hastanın vefat etmesi üzerine, hasta yakınları ile klinik personeli arasında sorun yaşandı. Bölge polisinden yapılan açıklamaya göre yoğun bakımda yatan ve yaşama ümidi kesildiği belirtilen hastanın yakınları, 67 yaşındaki kadının tedavi amacıyla Türkiye’ye nakli için kendilerine verilmesini istedi. Klinik yönetimi ise hastanın çok ağır durumda olduğunu belirterek talebi geri çevirdi. Bu sırada hastanın vefat etmesi üzerine klinik önünde toplanan 11 kadar hasta yakını tehditler savurdu.