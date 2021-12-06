Aşı olmayana para cezası

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ARTAN vakalar karşısında bir dizi önlemler alan Avusturya, Avrupa’da korona aşılarının zorunlu olacağını duyuran ilk ülke oldu. Konuyla ilgili yeni yapılan açıklamaya göre, şubat ayından itibaren uygulanacak kararnamenin bağlayıcı olabilmesi için aşı olmaya yanaşmayanlara para cezası verileceği bildirildi. Yeni hazırlanan yasaya göre 15 Mart tarihine kadar aşı olmamış 14 yaşından büyüklere Sağlık Bakanlığı tarafından uyarı mektubu gönderilecek. Uyarıya rağmen aşı olmamakta ısrar edenlere ise her 3 ayda bir 600 euro ceza kesilecek. Son 6 ay içerisinde korona atlatmış olanlar ile sağlık sorunları nedeniyle aşı olması sakıncalı görülen vatandaşlar aşı zorunluluğundan muaf tutulacak. Hastalığı atlatanlardan da 6 aylık süre dolduktan sonra aşı olmaları talep edilecek. Yıllık ceza tutarı 2 bin 400 euro olarak belirlenirken, cezaların ödenmemesi durumunda miktar yıllık 3 bin 600 euroya kadar çıkabilecek. Yeni hazırlanan ceza yasası ilk etapta 2024 yılının şubat ayına kadar geçerli olacak.