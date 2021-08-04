Aşı olmayana kısıtlama geliyor!

BAKANLIK sonbahar ve kış ayları döneminde korona sayılarının artmaması için birtakım kısıtlamalar öngörüyor. Ancak kısıtlamalar daha çok aşı yaptırmayanlara yönelik gerçekleştirilecek. Raporda, “İkinci ve üçüncü dalgada olduğu gibi sert kısıtlamalara büyük ihtimalle gerek kalmayacak” denilirken, ancak tatil sonrasında kapalı mekânlara aşı yaptıranların, iyileşenlerin ve test yaptıranların girebileceği ifade edildi.

TESTLER ÜCRETLİ OLACAK

Öte yandan ekim ayının ortasından itibaren korona testlerinin ücretli olacağı belirtildi. Ancak hamileler ve 18 yaş altındakiler için hızlı testlerin yine ücretsiz olması planlanıyor. Eyalet Sağlık Bakanlıklarına ve Federal Meclise gönderilen raporda, maskelerin ise 2022 ilkbaharına kadar kullanılmasının öngörüldüğü de vurgulandı.