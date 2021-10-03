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Aşı olmayana iş yok

#Almanya#Lufthansa#İsviçre Havayolları Swissair
Aşı olmayana iş yok

Lufthansa iştiraki olan İsviçre Havayolları Swissair çalışanlarına korona aşısı zorunluluğu getirildi.

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BILD gazetesinin haberine göre dünyada ilk defa çalışanlarına aşı mecburiyeti getiren United Airlines’ın ardından İsviçre’li şirketin de aynı yolu izlediği bildirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada 1 Aralık tarihine kadar aşı yaptırmayan kabin personellerinin işine son verileceği duyuruldu. Alman havayolu Lufthansa’nın da konuyu değerlendirdiği, pilot ve hosteslere aşı mecburiyeti getirilmesi için çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

‘YASALARIN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR’
Almanya’da benzer karar alınması için yasaların değişmesi gerektiğini belirten hukukçular ise, ABD ve İsviçre’de diğer pandemi durumlarında da aşı zorunluluğu bulunduğuna dikkati çekti. Uluslararası yolculukta görev yapan ve korona aşısı bulunmayan kabin personellerinin, çoğu ülkedeki karantina uygulamaları nedeniyle sıkıntılar yaşandığı ayrıca vurgulandı.MÜNİH

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#Almanya#Lufthansa#İsviçre Havayolları Swissair