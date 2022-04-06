Aşı olmayan sağlık çalışanlarına para cezası

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HASTANELER, klinikler ve bakımevleri gibi kurumlarda görevli sağlık personelinin 15 Mart tarihine kadar aşı bildirimi yapmak zorunda olduğu Almanya genelinde, Saarland, Thüringen, Hessen, Saksonya, Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinden konuya ilişkin veri alınamadığı kaydedildi. Koronavirüs aşısı olmaya yanaşmayan sağlık görevlilerine önümüzdeki günlerde para cezası tebligatı gönderileceği, sağlık dairelerinin takdirine göre gerekli görülen durumlarda işten çıkarmalar olabileceği belirtildi. En fazla aşısız sağlık personelinin 24 bin 255 kişiyle Bavyera’da olduğu bildirildi. Kent eyaletleri olan Hamburg ve Bremen’de aşısız personel sayısının en az sevide olduğu belirtilirken, Baden Württemberg’de 17 bin 52, Aşağı Saksonya’da 10 bin 542 sağlık görevlisinin henüz aşı olmadığı belirlendi.

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