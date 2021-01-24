Aşı olmayan 7 hasta bakıcıyı işten kovdu

Bild gazetesinde yer alan habere göre Almanya’da ilk kez bir işveren, koronavirüs aşışı olmayı reddettikleri için çalışanlarının işine son verdi. Saksonya Anhalt sınırları içinde kalan Dessau kentinde hasta bakım şirketi sahibi, hasta bakıcılarından aşı olmalarını istedi. Ancak üç hasta bakıcı aşı olmayı kabul etmedi. Dördü ise oyaladı. Bunun üzerine 45 yaşındaki şirket sahibi Rene Willmer, çalışanların iş sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Korona aşısı olmadıkları gerekçesiyle çalışanların işten çıkarılmasına aşı karşıtları büyük tepki gösterdi. Willmer’i ölümle tehdit ettiler.

Bild gazetesine konuşan Willmer ise aşı olmayı kabul etmeyen çalışanlarıyla görüştüğünü, onlara aşıyla ilgili bilgilerin yer aldığı materyaller de sunduğunu söyledi. Düşünmeleri için de kendilerine iki gün süre tanıdığını anlatan Willmer, “Hastalarımı korumak için her şeyi yaparım. Benim ahlaki sorumluluğum bunu gerektiriyor. Ben onları bilgilendirirken saygısızca davrandılar. Kimileri kafasını salladı. Hatta birisi, ‘Ben Bill Gates’in çipini koluma sokmam’ cümlesini sarf etti. Aşı olmayı kabul etmediler” dedi. İşine son verilen çalışanlardan biri ise gazeteye, işverenin kendilerine hakaret ettiğini, aşı olmaya zorladığını ve işten çıkarmakla tehdit ettiğini anlattı.