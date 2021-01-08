Aşı olduktan bir hafta sonra 13 kişi pozitif

TESİS yöneticisi Silvia Meusel iki ayrı tesiste aşı yapıldıktan sonra görülen ateş ve öksürük gibi belirtilerin aşının kişiler üzerindeki yan etkisi olduğunu zannettiklerini daha sonra yapılan testler neticesinde bu kişilerin koronavirüse yakalandını açıkladı. Almanya Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşılamadan sorumlu Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) Basın Sözcüsü Susanne Stöcker, yaşlılar evinde meydana gelen enfeksiyon vakalarının birkaç farklı nedeninin olabileceğine dikkati çekti. Stöcker, ilk seçeneğin enfeksiyonun zamanla alakalı olabileceğini, yaşlılar evinde kalan ve çalışanların aşı yapılmadan 1 hafta önce salgın virüsü bulaşma ihtimali olduğunu ifade ederek aşının koruyucu etkisinin çok fazla olmama ihtimali bulunduğunu sözlerine ekledi. Stöcker, olayın çok yönlü olarak araştırılması gerektiğini belirtti.

Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ile üzerindeki bakıcı ve sağlık personeline dönük ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 27 Aralık’tan bu yana 417 bin 60 kişiye aşı yapıldığını açıkladı.