Aşı olanlara maske yasağı kalkmalı!

KOMPLE aşı olanların maske takmasına gerek olmadığını söyleyen Almanya Sağlık Kasalarına Bağlı Hekimler Birliği Başkanı Dr. Andreas Gassen, “Komple korona aşısı olan birisi ne tehdit altında, ne de başkalarına bulaştırma riski var. Bu nedenle en azından aşı olanlar için maske takma mecburiyetine son verilmeli” dedi. “Prensip olarak da maske takmayı insanların tercihine bırakmak gerekir” diyen Birlik Başkanı, pandemiyle mücadelede yasaklama ve kısıtlamalar yerine daha çok aşılamaya hız verilmesinin faydalı olacağını vurguladı. Sağlık Bakanlığı bir süre önce yaptığı açıklamayla herkes için zorunlu maske takmanın toplu taşıma ve kapalı alanlarda 2022 ortalarına kadar uzatıldığını duyurmuştu.

GEÇEN YILDAN DAHA HIZLI

Diğer yandan yeni korona vakalarını açıklayan Robert-Koch Enstitüsü (RKI), özellikle Delta varyantlı virüsün etkisiyle güncel olarak geçen yılın aynı dönemine göre daha hızlı yayıldığına dikkati çekti. Aynı zamanda bölgesel sağlık dairelerinin bulaşma zincirini takipte sıkıntı yaşadığı vurgulanan RKI açıklamasında, en sık vakaların 10-34 yaş grubu arasında görüldüğü bildirildi. Daha çok gençlerin koronavirüse yakalanmasının hastalık seyrinin hafif geçmesini sağladığı belirtilen RKI raporunda, bu nedenle hastane ve kliniklerde yığılma olmadığı vurgulandı.

4 EYALETTEN İNSİDANS 30’UN ÜZERİNDE

RKI açıklamasına göre son 24 saat içerisinde 3 bin 448 kişi koronavirüse yakalandı, 24 kişi ise yaşamını yitirdi. Haftalık genel insidans değeri 20.4 olarak belirlenirken, 4 eyalette bu değerin 30’un üzerine çıktığı bildirildi. Almanya genelinde şimdiye kadar 3 milyon 784 bin 433 kanıtlanmış korona vakası kayıtlara geçerken, koronavirüsten ölen insan sayısının ise 91 bin 754 olduğu belirtildi. Almanya’da güncel olarak 29 bin 900 kadar koronalı kişi olduğu, bunlardan 387 kişinin yoğun bakımda olduğu kaydedildi.