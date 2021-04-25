Aşı olanlara kolaylıklar geliyor

TASLAK, hafta sonu hükümet üyeleri tarafından oylanarak kabul edilirken, konuyla ilgili karar verme yetkisi ise federal hükümette. Ancak, bu yöndeki değişikliğin Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi’nden de onay alması gerekiyor. Düzenlemenin ne zaman hayata geçeceği ise henüz açıklanmadı. Adalet Bakanlığı, taslağın bilimsel veriler dikkate alınarak hazırlandığına dikkati çekti. Yapılan açıklamada, “Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, aşı olanlar ve koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin virüsü diğer insanlara bulaştırma riski, antijen testi yaptırıp da negatif çıkanlara göre çok daha düşük. Bunun sonucu olarak, negatif testi olanların koruma tedbirlerinden muaf tutulması gibi, aşı olanlara veya hastalığı atlatanlara da kolaylık sağlanması gerekir” denildi. Hazırlanan taslakta, aşı olanların ve iyileşenlerin bazı durumlarda daha avantajlı olabileceği de vurgulandı. Ancak, bunun havuzlar, müzeler gibi mekânların açılması anlamına gelmeyeceği belirtildi.

NE TÜR KOLAYLIKLAR BEKLENİYOR?

Bakanlığın hazırladığı taslağa göre aşı olanların ve hastalığı atlatanların birçok kısıtlama kurallarından muaf tutulması öngörülüyor. Buna göre, ülkeye girişteki karantina ve test zorunluğu kuralları ile iş yeri ve mağazalara girerken geçerli kısıtlama kurallarından ve buluşmayı kısıtlayan düzenlemeden muaf tutulacaklar. Böylelikle yaşlı ve bakım yurtlarına ziyaret de mümkün olacak. Aşı olanlar ve iyileşenlerin daha serbest seyahat etmesi de planlanıyor. Virüsün mutasyona uğradığı ülkelerden gelenler ise aşı olsa bile kısıtlamalardan muaf tutulmayacak. Aşı olanların ve koronavirüsten iyileşenlerin de tıpkı negatif testi olanlar gibi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekecek.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Tasarıda korana hastalığını atlatanların antikor testinin yanı sıra geriye dönük 28 günü kapsayan negatif PCR testi sunmaları durumunda kolaylıklardan faydalanabileceği belirtiliyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşılardan yaptıranlar da aşılanmış kabul edilecek. Ancak aşının türüne göre en az bir veya iki doz aşı yaptırılıp yaptırılmadığına bakılacak. Kolaylıklar, tam aşılamadan iki hafta sonra başlayacak. Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht, aşı olanlara ve iyileşenlere kolaylık sağlanmasının bir ayrıcalık olmadığını ve bunun anayasal bir hak olduğunu kaydetti.