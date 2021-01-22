Aşı olanlar kısıtlamalardan muaf olabilir mi?
Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, koronavirüs salgını nedeniyle temel haklara getirilen kısıtlamaların, aşı olanlara kaldırılması ve haklarının geri verilmesini istedi.
ANCAK bunun şu anda teorik bir tartışma olarak kalmasını savunan Adalet Bakanı, bunun ‘ölçülü olmasını ve sert yapılmamasını’ talep etti: “Burada söz konusu olan imtiyaz değil, kısıtlanan temel hakların geri verilmesi. Temel hakları kullanmak değil, onların devlet tarafından kısıtlanması gerekçe istiyor. Temel haklar kısıtlandıkça, bunu gerekçelendirmek de o kadar zorlaşıyor. Eğer aşı olanlardan diğerlerine virüsü bulaştırma tehlikesi bulunmadığı kesinlik kazanırsa, o zaman temel hakları kısıtlama gerekçesi de ortadan kalkıyor.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle