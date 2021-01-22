Aşı olanlar kısıtlamalardan muaf olabilir mi?

ANCAK bunun şu anda teorik bir tartışma olarak kalmasını savunan Adalet Bakanı, bunun ‘ölçülü olmasını ve sert yapılmamasını’ talep etti: “Burada söz konusu olan imtiyaz değil, kısıtlanan temel hakların geri verilmesi. Temel hakları kullanmak değil, onların devlet tarafından kısıtlanması gerekçe istiyor. Temel haklar kısıtlandıkça, bunu gerekçelendirmek de o kadar zorlaşıyor. Eğer aşı olanlardan diğerlerine virüsü bulaştırma tehlikesi bulunmadığı kesinlik kazanırsa, o zaman temel hakları kısıtlama gerekçesi de ortadan kalkıyor.”