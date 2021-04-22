Aşı olanlar hafif atlatıyor

BU kişilerin 88’i semptom göstermezken 62’si hastalandı ve 6’sı ise ağır şekilde geçirdiği hastalık yüzünden hastaneye gitmek zorunda oldukları belirtildi. Robert Koch Enstitüsü, aşıya rağmen koronavirüse yakalanmanın mümkün olduğunu açıkladı. Enstitü, aşıların koruma oranlarının yüzde 80 ila 90 arasında olduğunun bilindiğini belirtirken, ancak aşı sonrası koronaya yakalananların hastalığı çoğunlukla hafif atlattıklarına dikkati çekti. Şimdi aşı olanların koronavirüse yakalansa bile virüsü başkalarına bulaştırma özelliği taşıyıp taşımadığı tartışılıyor. Waldfriede Hastanesi’nden Prof. Dr. Carsten Buning, bilimsel araştırmalara göre aşı olanların dörtte bir oranında yoğunluğa sahip virüs taşıdıklarını, bunun da bulaşma riskinin çok az olduğunu açıkladı.