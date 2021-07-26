‘Aşı olana daha fazla özgürlük’ Almanya’yı karıştırdı

ALMANYA’da yaz döneminde yeniden artmaya başlayan vaka sayıları ve insidans değeri aşı zorunluluğu ve aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar konusunda tartışma yarattı. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, aşı olmayanların sinema, tiyatro, restoran gibi kapalı mekânlara alınmaması yönündeki önerisine hem destek hem de tepkiler geldi.

‘HELGE BRAUN TAMAMEN HAKLI’

Dünya Doktorlar Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, öneriye destek verirken, “Sadece birkaç şüpheci aşı olmuyor diye aşı olanların ve bağışıklık kazananların temel haklarını kısıtlamak için gerekçe yok. Helge Braun tamamen haklı. Konu ayrıcalıklı olmak değil, konu temel hakların kısıtlanmasıdır” dedi. Montgomery, liberal parti FDP’nin özgürlüklerin kısıtlanamayacağı yönündeki çıkışını da sert sözlerle eleştirdi. FDP’nin aşı olanlara daha fazla özgürlük verilmesine karşı çıkan FDP’yi “Primitif popülizm”le suçladı.

‘AYNI KEFEYE KOYAMAYIZ’

Helge Braun’a bir destek de SPD Sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach’tan geldi. Lauterbach, “Tatil dönüşlerinden sonra ne yazık ki vaka sayılarında artış olacak ve sonbaharda yine kapalı mekânlarda bir araya gelinecek. O zaman aşı olanlar, iyileşenler ve test yapanları aynı kefeye koyamayız” dedi. Lauterbach, bu tartışmanın seçim öncesinde yapılmasını doğru bulmadığını söyledi. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck de Helge Braun’un önerisine benzer açıklamalarda bulundu. Habeck, “Herkese aşı imkânı sunulduktan sonra dayanışma şu şekilde olmalı: Bir insan istemezse aşı yaptırmaz ama bazı özgürlüklerden de taviz vereceğini hesaba katmalı” dedi.

‘BASKIYI DOĞRU BULMUYORUM’

Ancak Birlik Partileri (CDU/CSU) Başbakan adayı Armin Laschet, Helge Braun’un önerisine sıcak bakmadığını belirtti. Laschet, böyle bir dönemde mümkün olduğu kadar insanların aşı yaptırmasının sağlanmasının ön planda olması gerektiğini kaydetti. ZDF televizyonunda yayınlanan ‘Yaz Söyleşisi’ne katılan Armin Laschet, “Doğrudan veya dolaylı olarak aşı yaptırmayan insanlara baskı yapılmasını doğru bulmuyorum” dedi. Öte yandan Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht de aşı zorunluluğuna karşı çıktı. Lambrecht, bazı meslek gruplarına bile aşı zorunluluğunun uygulanamayacağını ifade ederek, “Eğer gerçekten aşı olmak istemeyenler varsa onları düzenli olarak test etmeliyiz. Bu bir çözüm yoludur” dedi.