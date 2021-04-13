Aşı olana daha fazla özgürlük!

FEDERAL Sağlık Bakanlığı’nın Almanya genelinde yapılmasını istediği düzenleme kabul edilirse birinci ve ikinci aşıyı olanlar için geçerli olacak. Özgürlükler ikinci aşılamadan 14 gün geçtikten sonra başlayacak. Aşı olanlara daha fazla özgürlük verilmesi yönündeki girişim ise Robert Koch Enstitüsü’nün tavsiyesi üzerine başlatıldı. Uygulamanın başlaması durumunda aşı yaptıranlar yurtdışında riskli bölge ilan edilen bir ülkeden gelse dahi karantinaya girmeyecek.

MUTANTLI ÜLKELERDEN GELENLERE YOK!

Ancak bu kural virüsün mutant varyasyonunun görüldüğü ülkeler için geçerli olmayacak. Enstitü aşıların mutant varyasyonlara etki etmeme ihtimali olduğunu gerekçe gösterdi. Uygulama sadece Avrupa İlaç Ajansı EMA tarafından onaylanan aşılar için geçerli olacak. Almanya’da şu ana kadar BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşıları yapılıyor. Öte yandan bakanlık aşı olanların da sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymaya devam edeceklerini belirtti.