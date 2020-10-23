Spahn talimatı verdi: ‘Aşı merkezlerini hazırlayın’

Bild gazetesinin haberine göre Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, eyalet sağlık bakanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda 10 Kasım tarihine kadar aşı merkezlerinin adreslerini belirlemeleri talimatını verdi. Eyaletlerin de bu yılın sonunda ilk aşıya başlamak üzere aşı merkezlerini belirlemek için yoğun hazırlıklar yaptığı belirtildi. Aşı için 60 merkezin planlandığı kaydedildi. Koronavirüse karşı ise Prof. Dr. Uğur Şahin’in başında olduğu Mainz kentindeki BioNTech şirketinin geliştirdiği aşının kullanılacağı bildirildi. BioNTech şirketinin geliştirdiği aşının izin alma aşamasında olduğu belirtildi. Tüm dünyada 40 aşı projesi izin almak için yoğun çalışma sürdürüyor.