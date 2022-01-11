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Aşı merkezleri yıl sonuna kadar açık kalacak

#Robert-Koch Enstitüsü#Aşı Merkezleri#Omikron
Aşı merkezleri yıl sonuna kadar açık kalacak

Federal ve Eyalet Sağlık Bakanları Konferansı’nda bir araya gelen sağlık bakanları, artan koronavirüs vakaları nedeniyle aşı merkezlerine ihtiyaç olduğunu ve yıl sonuna kadar hizmet vereceklerini duyurdu.

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ÖNCEKİ hatalardan ders çıkarıldığını söyleyen konferans başkanı ve Saarland Sağlık Bakanı Petra Grimm-Benne, daha önce erken kapatılan aşı merkezlerinin bu kez yıl sonuna kadar açık kalacağını, Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın (SPD) Almanya genelindeki aşı merkezleri giderlerinin garanti altında olduğunu söylediğini belirtti. Konferansta alınan diğer bir kararla da koronadan iyileşen kişilerin, iyileşme durumlarını bundan böyle dijital ortamda belgelemek zorunda oldukları ifade edildi. Konuyla ilgili yönetmeliğin hazırlık aşamasında olduğunu belirten konferans sözcüsü, korona uyarı uygulamalarına yüklenecek karekodlarla güncel sağlık durumunun belgeleneceğini söyledi.

VAKALARDA ARTIŞ
Diğer yandan Almanya’daki korona vakalarının giderek artış eğiliminde olduğu, Omikron varyantlı virüsün baskın hale geldiği duyuruldu. Konuyla ilgili Robert-Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre son 24 saat içerisinde 45 bin 690 yeni vakaya rastlandı. İnsidans değeri 388’e çıkarken, son 24 saatteki ölüm sayısı 322 olarak kayıtlara geçti. Almanya genelinde iki doz aşı olanların oranı yüzde 72 olarak verildi. Salgının başlangıcından bu yana toplam 7 milyon 581 bin 381 korona vakası tespit edilirken, toplam ölüm sayısı 114 bin 351 oldu. Aktüel olarak 674 bin 700 kişinin koronavirüslü olduğu belirtilen açıklamada, 3 bin 271 korona hastasının yoğun bakım tedavisi gördüğü ifade edildi. Baskın hale gelen Omikron varyantlı virüsün bazı bölgelerde önceki varyantlara göre 3 kat daha fazla olduğu bildirildi.

 

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#Robert-Koch Enstitüsü#Aşı Merkezleri#Omikron

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